Was wird aus den Corona-Testzentren im Landkreis Neu-Ulm?

Plus Viele Aktivitäten sind wieder ohne Corona-Schnelltest möglich. So reagieren die Betreiber der Testzentren im Kreis Neu-Ulm auf den sinkenden Bedarf.

Die Corona-Inzidenz sinkt, die Impfquote steigt und die Einschränkungen werden gelockert. Inzwischen ist ein negatives Testergebnis nur noch in wenigen Bereichen erforderlich. Doch was geschieht jetzt mit den Corona-Testzentren, die im Frühjahr wie Pilze aus dem Boden schossen? Das planen die Betreiber im Landkreis.