Wegen Corona: Kreiskliniken machen wieder dicht für Besucher

Angesichts der wachsenden Inzidenz gelten wieder deutliche Beschränkungen in den Einrichtungen der Kreisspitalstiftung im Landkreis Neu-Ulm.

Die Kreiskliniken reagieren auf die steigenden Corona-Zahlen: Sie machen wieder dicht. Vom kommenden Freitag, 5. November, an sind Besuche in den Häusern der Kreisspitalstiftung nur noch in Ausnahmefällen möglich. Das teilte jetzt Pressesprecherin Edeltraud Braunwarth mit.

"Mit dieser Regelung reagieren die Kliniken auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und der Region", heißt es in einer am frühen Montagabend verbreiteten Erklärung. Die bisher bestehende Besuchsregelung nach dem „3G“-Prinzip müsse zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun weiter eingeschränkt werden. Besuche von stationären Patienten seien bis auf Weiteres nicht mehr möglich. "Nur in begründeten Ausnahmefällen und mit ärztliche Genehmigung können Besuche erfolgen."

Ausnahmen für schwerstkranke Patienten

Zu den Ausnahmefällen zählen laut Braunwarth Besuche auf der Palliativstation und die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten, die Begleitung von minderjährigen Patienten und von Patienten mit schweren Kommunikationsproblemen. Für die Begleitung bei Geburten und die Besuche auf der Wochenstation gelten eigene Regelungen. Diese würden stets aktuell auf der Homepage der Donauklinik/ Geburtshilfe veröffentlicht. Die Geriatrische Rehabilitation in Illertissen sei von dieser Regelung derzeit nicht betroffen. Hier gelten eigene Regelungen.

Die Kreisspitalstiftung bittet um Verständnis für diese Beschränkungen, die leider notwendig geworden seien. "Die Maßnahmen dienen der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis und in der Region." (AZ)

