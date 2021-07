Welche Rolle spielt die Region bei der Suche nach Atommüll-Endlager?

Plus Ein Gebiet, das sich über die Schwäbische Alb und deren Randgebiete erstreckt, wird zur Testregion für die Endlager-Suche. Darum geht es bei den Untersuchungen.

Ein Gebiet, das durch Teile der Landkreise Neu-Ulm und Günzburg verläuft, soll bei der Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll eine entscheidende Rolle spielen. Um den Ort des Endlagers geht es aber zunächst nicht - die insgesamt vier Testgebiete in Deutschland sollen spezielle Daten zu Gesteinsformen liefern. Die Daten sollen nach Angaben der zuständigen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) helfen, Methoden zur Eingrenzung der Standortauswahl zu entwickeln und entsprechende Sicherheitskonzepte auszuarbeiten.