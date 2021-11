Werden die Corona-Impfzentren in Ulm, Neu-Ulm und Illertissen reaktiviert?

Plus Geht es nach Gesundheitsminister Spahn, braucht es für die Boosterimpfung wieder Impfzentren. Stimmt das? Ein Blick in den Kreis Neu-Ulm und nach Ulm.

Ende September wurden die beiden Impfzentren in Neu-Ulm und Illertissen geschlossen. Geht es nach dem geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sollen für die Auffrischungsimpfungen die Impfzentren aber wieder reaktiviert werden. Das ruft neben Kritik auch jede Menge Fragen hervor, unter anderem die vermutlich entscheidendste: Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Ein Blick in den Landkreis Neu-Ulm, aber auch nach Ulm.