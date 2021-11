Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Wie Senden zur Nahverkehrsdrehscheibe im Illertal wird

Plus Der Busverkehr in der Landkreismitte soll in zwei Jahren mächtig ausgebaut werden. Das Zusatzangebot hat den neunfachen Erdumfang.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn Journalisten über den Nahverkehr schreiben, benutzen sie gerne Formulierungen wie "kommt in Fahrt". Das ist zum einen etwas abgedroschen, zum anderen stimmt es eher selten, denn die Zeiträume, in denen etwas endlich "in Fahrt" kommt, sind oft recht lang. So wie bei den Vorhaben, die jetzt im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Landkreisentwicklung besprochen wurden. Bei einem ist, sozusagen, schon Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Der Busverkehr in der Mitte des Kreises wird in gut zwei Jahren deutlich verbessert - und Senden entwickelt sich zu einer regelrechten Verkehrsdrehscheibe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen