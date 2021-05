Landkreis Neu-Ulm

18:46 Uhr

Wo wurde wie viel geimpft? Corona-Impfzentren im Kreis Neu-Ulm im Vergleich

Plus Zum Thema Impfen gibt es noch immer viele Fragen. Mithilfe von Zahlen werfen wir einen Blick auf die Lage in den Impfzentren in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen.

Von Michael Kroha

Noch immer sorgt das Impfen für Frust bei vielen Menschen im Kreis Neu-Ulm. Unsere Redaktion erreichen beinahe täglich Fragen: Ist das Impfzentrum in Neu-Ulm nicht viel zu klein? Wird in Weißenhorn nicht viel schneller geimpft? Wer ist aktuell an der Reihe? Selbst Impfärzte sprechen von einem "Chaos". Mithilfe von Zahlen werfen wir einen Blick auf die Lage in den Impf-Stationen in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen.

