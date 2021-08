Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen schließt Schalter an vier Standorten

Plus Das Geldinstitut setzt verstärkt auf Online-Angebote und Beratung mit Termin. Das hat Folgen für mehrere Geschäftsstellen im Landkreis Neu-Ulm.

Geld abheben oder eine Überweisung tätigen: Das machen immer weniger Kundinnen und Kunden am Bankschalter. Viele nutzen stattdessen Homebanking oder den Geldautomaten, weil sie damit zeitlich unabhängig sind. Dieser Trend hat nun auch Folgen für mehrere Filialen der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen.