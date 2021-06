Licht am Ende des Tunnels? Arbeitslosigkeit im Kreis Neu-Ulm sinkt

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Neu-Ulm ist niedriger als im Vormonat und im Juni des Krisenjahres 2020. Und noch eine Zahl stimmt zuversichtlich.

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Juni nach Angaben der Agentur für Arbeit Donauwörth nochmals gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,8 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Mai. Vor einem Jahr betrug sie 3,6 Prozent. Aktuell sind 2895 Menschen arbeitslos gemeldet, 181 weniger als vor einem Monat und 782 weniger als vor einem Jahr - es werden also zwei Krisen-Monate verglichen.

"Langsam, aber sicher erholt sich der Arbeitsmarkt wieder. Nichtsdestotrotz haben die Pandemie und der Strukturwandel erhebliche Spuren bei der Arbeitslosenzahl hinterlassen, wenn man diese mit den Vorkrisenjahren vergleicht", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Sehr deutlich werde dies mit einem Blick auf die Arbeitslosenzahlen aus den Vorkrisenjahren. So waren im Juni 2019 insgesamt 2117 Menschen arbeitslos gemeldet, 778 weniger als aktuell. Im Juni 2018 waren es sogar nur 1949 Arbeitslose, 946 weniger als diesen Monat. Im Juni 2021 haben sich 785 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 304 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 975 die Arbeitslosigkeit beenden, 357 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Anmeldungen für Kurzarbeit im Kreis Neu-Ulm werden weniger

"Trotz schrittweiser Lockerungen bleibt es für die von der Pandemie stark betroffenen Betriebe unabwägbar, ob und wann eventuell erneut Kurzarbeit erforderlich ist", schildert Paul. Er empfehle den Betrieben, dass sich Beschäftigte in Kurzarbeit weiterbilden sollten: "Fachkräfte werden auch nach der Krise dringend benötigt, um sich zukunftssicher aufzustellen." Der Umfang der realisierten Kurzarbeit ist nach Agenturangaben weiterhin hoch. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist im Juni im Vergleich zum Vormonat erheblich gesunken und es wurden viel weniger Arbeitnehmer in den Anzeigen angegeben. Bis zum 24. Juni gingen fünf Anzeigen für 35 Beschäftigte ein. Im Mai wurden zwölf Anzeigen für 120 Beschäftigte eingereicht.

Der Stellenmarkt bietet Möglichkeiten: "Arbeitssuchende können aus 1420 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 73 beziehungsweise 5,4 Prozent mehr als im Vormonat", berichtet Paul. Gesucht wird Personal besonders in den Berufsbereichen: Lagerwirtschaft, spanende Metallverarbeitung, Mechatronik, Verkauf, Maschinenbau, Kinderbetreuung und -erziehung, Berufskraftfahrer, Holz-, Möbel- und Innenausbau, Schweißtechnik und Bauelektrik. Auf dem Ausbildungsmarkt ist dagegen die Zurückhaltung der Unternehmen zu spüren, von Oktober 2020 bis Juni 2021 wurden insgesamt 912 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 229 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Ulm mit niedrigster Arbeitslosigkeit der Stadtkreise in Baden-Württemberg

Im Stadtgebiet Ulm waren 2891 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur und das Jobcenter auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 92 Personen oder um 4,1 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,0 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 0,5 weniger als vor einem Jahr. Unter den neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg verzeichnete Ulm die niedrigste Arbeitslosenquote.

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im Juni nach Angaben der Agentur für Arbeit stabil bei 2,2 Prozent geblieben. 1841 Menschen hatten keinen Job. Damit gehört die Unterallgäuer Quote weiterhin zu den niedrigsten in ganz Deutschland. (AZ)