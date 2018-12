12.12.2018

Landkreis sucht Tageseltern

Der Qualifizierungskurs startet im Januar. Vor Weihnachten finden noch zwei Infoveranstaltungen statt

Der Landkreis Neu-Ulm sucht aktuell Tagespflegeeltern, die Kinder betreuen möchten. Die Qualifizierungskurse hierfür starten im Januar. Besonders hoch ist der Bedarf im Stadtgebiet Neu-Ulm, vor allem tagsüber, aber auch nachmittags sowie abends für eine ergänzende Betreuung, darüber hinaus in Senden, Vöhringen und Illertissen. In Elchingen werden Tagesmütter- und -väter für die ergänzende Betreuung vor oder nach der Kita beziehungsweise der Schule benötigt.

Außerdem sucht der Landkreis Menschen, die sich vorstellen können, flexibel und in meist geringem zeitlichen Umfang als Vertretungskräfte – als „Ersatzbetreuer“ – in den Großtagespflegestellen in Neu-Ulm und Nersingen zu arbeiten. Die Kindertagespflege ist eine wichtige Form der Kinderbetreuung. Gesetzlich ist sie der institutionellen Betreuung wie in Krippe und Kindergarten gleichgestellt und übernimmt den gleichen Auftrag wie diese Kindertageseinrichtungen – nämlich die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.

Kindertagespflege zeichnet sich durch Flexibilität und eine familiennahe Betreuung in kleinen Gruppen aus. Sie wird in erster Linie für Kinder unter drei Jahren genutzt, kann aber auch ergänzend für Kindergarten- und Schulkinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Der Landkreis Neu-Ulm sucht Personen, die sich vorstellen können, Kinder auf selbstständiger Basis zu betreuen.

Näheres zur Tätigkeit als Tagespflegeperson sowie zum angebotenen Qualifizierungskurs gibt es bei einer Informationsveranstaltung. Davon gibt es insgesamt zwei Stück: Eine findet am Donnerstag, 13. Dezember von 16.30 bis 17.30 Uhr, die andere am Montag, 17. Dezember, von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Der neue Qualifizierungskurs für Tageseltern startet dann im Januar kommenden Jahres. (az)

Anmeldungen und Informationen gibt es bei Simone Gottwald-Blaser, Fachdienst Kindertagespflege im Landratsamt Neu-Ulm, entweder unter Telefon 0731/7040-2567 oder per Mail an kindertagespflege@lra.neu-ulm.de

Themen Folgen