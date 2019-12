27.12.2019

Landkreis will Bürger befragen

Gesundheitsversorgung steht im Fokus

Wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung im Landkreis Neu-Ulm aus? Was läuft gut, wo herrscht Bedarf oder welche Informationen sind gewünscht? Diesen Fragen möchte der Landkreis Neu-Ulm mit einer Bürgerbefragung nachgehen.

Um einen wissenschaftlich fundierten Überblick zu erhalten, werden insgesamt 2000 Bürger des Landkreises Neu-Ulm befragt. Die Auswahl erfolgt stichprobenartig und damit per Zufallsprinzip. Die ausgewählten Bürgerinnen und Bürger erhalten Ende Dezember ein Anschreiben und werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Dies wird etwa zehn bis 15 Minuten in Anspruch nehmen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Alle Daten werden anonym ausgewertet und lassen keine Rückschlüsse auf die Person zu.

„Nur durch eine hohe Beteiligung wird es uns gelingen, verwertbare Daten zu gewinnen“, erläutert Marc Löchner, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion Plus für den Landkreis Neu-Ulm. Ziel des Netzwerks ist es, das gute Versorgungsangebot im Landkreis zu erhalten und weiter bedarfsgerecht zu verbessern. Dies umfasst die gesundheitlichen Themen von der Prävention bis zur Rehabilitation und Pflege. „Mithilfe der Antworten und Angaben der Bürgerinnen und Bürger können wir konkrete Maßnahmen für die Gesundheitsförderung und -versorgung ableiten“, sagt Löchner. „Dies kommt dann wiederum der gesamten Bevölkerung im Landkreis zugute.“ Die Befragung umsetzen und auswerten wird das Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik in Augsburg. (az)

