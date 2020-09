vor 22 Min.

Landrat will für Archäologie-Museum für Kreis Neu-Ulm sorgen

Plus Nach 35 Jahren als Kreisarchäologe wird Richard Ambs verabschiedet. Der Landrat stellt in seiner Rede - trotz zahlreicher Hindernisse - ein neues Museum in Aussicht.

Von Oliver Helmstädter

Richard Ambs gibt nach 35 Jahren sein Amt als Kreisarchäologe ab. Bei der offiziellen Verabschiedung fiel gefühlt für jedes seiner Dienstjahre ein Lobeswort: „außerordentlich“, „kompetent“, „von herkulischer Kraft“ – das ist nur eine kleine Auswahl an Beschreibungen, die Landrat Thorsten Freudenberger sowie Laudator Professor Michael Mackensen, vom Institut für Vor- und frühgeschichtliche Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, in ihren Grußworten verwendeten. Ein "Geschenk" dafür, stellte der Landrat in Aussicht.

Der Staatliche Denkmalschutz und das fehlende Ruhmesblatt

Besonders gefreut haben dürfte den 77-jährigen Ambs, dass mit den Worten von Professor Mackensen höchstes Lob von wissenschaftlicher Expertenseite kam. Als unentbehrlich bezeichnete der Professor das Tun von Ambs etwa bei Ausgrabungen in Nersingen 1983, als Ambs eine Bronzemünze von Kaiser Titus aus dem Jahr 80 nach Christus aus dem Boden beförderte. Mackensen kam als junger Archäologe von Aufgaben in Syrien zurück und stützte sich bei Ausgrabungen im Kreis Neu-Ulm auf die Kompetenz des Thalfingers. Das wollte er nicht missen. Mit dem Landesdenkmalamt gab es aber jüngst wie berichtet Unstimmigkeiten. Dazu sagte Freudenberger, dass es „kein Ruhmesblatt“ des staatlichen Denkmalschutzes sei, wie mit den ehrenamtlichen Denkmalpflegern umgegangen werde. Ambs zuvor: Als eine „Feierabendbrigade“ – dieses Wort sei seitens des Landesdenkmalamts gefallen – wolle er sich und sein Team nicht bezeichnen lassen.

„Sie haben Spuren gesucht und Sie haben Spuren hinterlassen“, sagte Freudenberger. Dass diese Spuren wertvoll seien, könnte man auch daran erkennen, dass durch die seltene Anwesenheit zweier Altlandräte (Franz Josef Schick sowie Erich Josef Geßner) Ambs Wirken gewürdigt werde. Im Parforceritt leitete Ambs die Zuhörer im Landratsamt durch sein fast 45-jähriges archäologisches Werk, das in gut 60 Veröffentlichungen zur Vor- und Frühgeschichte des Landkreises schriftlich festgehalten ist.

Doch ein neues Museum für den Kreis Neu-Ulm?

Begehbar ist das Tun von Ambs ganz im Süden des Landkreises: In Kellmünz erinnert der Archäologische Park Kellmünz an die Zeiten, als der rätische Limes entlang von Iller und Donau die Westgrenze des römischen Imperiums bildete. „Umgesetzt hat ihn letztlich Herr Ambs“, wie Professor Mackensen betonte. Genauso, wie die archäologische Sammlung, die bis 2008 im Archäologischen Museum Neu-Ulm zu sehen war, ohne Ambs kaum denkbar wäre. Landrat Freudenberger machte Ambs aber Hoffnung: „Wir sorgen dafür, dass die Sammlung wieder einen Platz bekommt.“ Denn „Geschichte relativiert“ was sich auch dieser Tage immer wieder zeige. Die kriegerischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit im Kreis Neu-Ulm, die Ambs immer wieder zutage förderte, würden etwa auch dabei helfen, zu erkennen, dass Abstand und Maskenpflicht keine wahre Einschränkung von Freiheit sind.

Das Museum droht dennoch zu scheitern: 2,34 Millionen Euro waren wie berichtet im Kreisetat 2020 für das Museum bereits bewilligt. Nach dem vernichtenden Urteil der Machbarkeitsstudie scheint klar, dass keine Zuschüsse fließen werden - und schien die Landkreis-Archäologieschau gestorben. Doch der Landrat hat noch Hoffnung.

Auch interessant:

Er grub die Geschichte des Landkreises Neu-Ulm aus

Keine Heimat für die alten Kelten

Themen folgen