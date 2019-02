„Landrauschen“-Wirtshaus in Bubenhausen darf nicht abgerissen werden

Plus Das Gebäude mit Saalbau diente als Kulisse für den Heimatfilm. Lange stand es zum Verkauf. Der jetzige Eigentümer ist mit Sanierungsplänen gescheitert.

Die Immobilie hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Seit vielen Jahren steht das ehemalige Wirtshaus mit Saalanbau an der Ecke Brühlstraße/Babenhauser Straße in Bubenhausen leer. An einigen Stellen blättert der Außenputz ab und das nackte Mauerwerk liegt frei. Auf der rechten Seite zieht sich ein tiefer Riss durch die Fassade. Die Filmemacherin Lisa Miller kennt das heruntergekommene Gebäude seit ihrer Kindheit. Für einige Szenen ihres Films „Landrauschen“ war es die ideale Kulisse.

Insgesamt 40 000 Zuschauer haben den Streifen bekanntlich im Kino gesehen. Auf DVD ist der Heimatfilm ebenfalls erhältlich. Auch Menschen, die außerhalb Weißenhorns und außerhalb der Region leben, kennen dadurch nun das ehemalige Gasthaus zum Hirsch. Im Film will der Vater von Hauptfigur Toni das ehemalige Dorfwirtshaus gewinnbringend verkaufen. Dabei sieht er großzügig über dessen Zustand hinweg. Für ihr Werk sei es ein „Volltreffer“ gewesen, sagt Lisa Miller. In der Realität aber hat sich das Anwesen für den aktuellen Besitzer offenbar ganz und gar nicht als Glücksfall erwiesen.

Landtags-Ausschuss lehnt Petition des Eigentümers ab

Am Mittwoch hat sich der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des bayerischen Landtags mit der ehemaligen Wirtschaft und ihrem Saalbau befasst. Denn sie ist Teil eines denkmalgeschützten Ensembles an der Babenhauser Straße. Weil der Besitzer eine Abrissgenehmigung für das Gebäude wollte, wandte er sich per Eingabe an den Landtag. Fraktionsübergreifend lehnten die Abgeordneten im Ausschuss die Petition jedoch ab, wie Sabine Weigand, denkmalschutzpolitische Sprecherin der Grünen, berichtet.

Fälle wie den in Bubenhausen hat die Abgeordnete aus Mittelfranken nach eigenen Angaben schon oft erlebt. „Es passiert leider immer wieder, dass denkmalgeschützte Gebäude gekauft werden und die Eigentümer dann feststellen, dass sie sich die Sanierung nicht leisten können“, sagt sie. So war es offenbar auch beim ehemaligen „Hirsch“: Weigand zufolge wollte der Besitzer eine Werkstatt in dem Saalbau einrichten. Doch als er gesehen habe, dass der Umbau seine finanziellen Möglichkeiten übersteigen würde, habe er von den Plänen wieder Abstand genommen und beschlossen, das Gebäude abreißen zu lassen. Dann habe er allerdings den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, sagt die Landtagsabgeordnete.

Persönlich anwesend war der Besitzer in dem Ausschuss in München nicht. Seine Darstellung in der Petition, wonach er nicht gewusst habe, dass er das ehemalige Gasthaus nicht abreißen darf, konnte der Ausschuss Wiegand zufolge anhand eines E-Mail-Verkehrs widerlegen. Eigentlich hätte sich der Petent mit seinem Anliegen zunächst an die untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Neu-Ulm wenden müssen. Dort müsste er ein Sanierungskonzept und Berechnungen vorlegen, sagt die Abgeordnete. Und wenn er nachweise, dass er sich das Vorhaben nicht leisten kann, dann habe er die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen. „Er hat aber keinerlei Unterlagen eingereicht“, berichtet Weigand. Stattdessen zu versuchen, über den Landtag eine Abrissgenehmigung zu bekommen, sei der falsche Weg.

Max Kempfle hat viele Feierlichkeiten im Gasthof zum Hirsch erlebt

Das weitere Schicksal der bekannten Immobilie im Ort interessiert auch die Dorfbewohner. Denn die älteren Bubenhauser haben selbst noch zahlreiche Feierlichkeiten im Saalbau der Gaststätte erlebt. Max Kempfle, 82, ist einer davon. „Viele Hochzeiten haben dort stattgefunden, aber auch Tanzveranstaltungen und Faschingsbälle“, erzählt er. „Vereine haben dort Theater gespielt.“ Dank der Bühne sei der Saalbau bestens dafür geeignet gewesen. Er selbst habe mit seiner damaligen Tanzkapelle auch in dem Saal gespielt, ergänzt Kempfle.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Räumlichkeit eine Besonderheit. Bubenhausen sei nämlich der einzige Ort im Umkreis gewesen, der damals eine solche Halle hatte, erinnert sich Kempfle. Franz Ilg betrieb einst das Gasthaus, später übergab er es an seinen Sohn Adolf. Geschlossen wurde es schon vor Jahrzehnten. Bevor es der jetzige Eigentümer erwarb, stand es lange Zeit leer und zum Verkauf.

Noch von der Vorbesitzerin hatten Lisa Miller und ihr Filmteam die Zustimmung bekommen, dort drehen zu dürfen. Im Film wird das Anwesen sogar Schauplatz polizeilicher Ermittlungen. Als an der Außenwand des Saalbaus plötzlich der aufwieglerische Spruch „Fuck the system“ prangt, rätseln die Beamten über Sinn und Ursprung der Schmierereien. Für Tonis Vater ist die Sache eindeutig: Das können nur die afrikanischen Flüchtlinge im Dorf gewesen sein.

