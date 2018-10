vor 35 Min.

Landtagswahl: Beate Merk (CSU) hält Senioren-WG für vorbildlich

Beate Merk informierte sich in einer Senioren-WG in Bellenberg.

Die Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Beate Merk setzt sich für neue Formen des Wohnens und der Betreuung ein. Doch es gibt Probleme.

Von Michael Ruddigkeit

Mit einer betreuten Wohngemeinschaft für Senioren in Bellenberg hat die Caritas im Landkreis Neu-Ulm Neuland betreten. Die Bilanz fällt nach eineinhalb Jahren positiv aus. Die Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) informierte sich am Montag vor Ort über das Pilotprojekt. Bei einer Diskussionsveranstaltung der Seniorenunion in Vöhringen sagte sie außerdem weitere Unterstützung zu.

In der ambulanten Wohngruppe in der Ulmer Straße wohnen derzeit acht Frauen und ein Mann. Jeder der Mieter hat ein eigenes Zimmer, doch die meiste Zeit verbringen sie zusammen im Gemeinschaftsraum mit Küche. Die Einrichtung ist für Menschen mit und ohne Alzheimer konzipiert. Sie sollen dort so selbstständig wie möglich leben und so viel Unterstützung bekommen wie nötig. Das heißt, dass rund um die Uhr jemand da ist, der sie betreut. „Die Wohnform ist für mich das Nonplusultra“, sagte die Bereichsleiterin Sylvia Benker. Das zeigten die Erfolge, die in der Senioren-WG erzielt wurden. „Die Menschen werden wieder selbstständiger“, schilderte Benker. Menschen, die vor ihrem Einzug nicht mehr alleine essen konnten, tun dies nun wieder. Klienten, die nicht mehr gesprochen haben, reden wieder. Andere waren inkontinent und sind es jetzt nicht mehr.

Sechs Interessenten stehen bereits auf einer Warteliste. Andere Träger haben bereits Interesse an dem Modell gezeigt. Doch dieses hat seinen Preis. Bei einem Mieter mit Pflegegrad drei betrage der Eigenanteil etwa 2700 Euro, sagte Kai Kaufmann, Bereichsleiter Beratung beim Caritas-Zentrum Iller-Senio. Wer nicht genug Geld hat, kann nicht einziehen. Und das ist aus Sicht von Sylvia Benker untragbar. Denn anders als bei Pflegeheimen springt der Sozialversicherungsträger bei der WG nicht ein, wenn ein alter Mensch die Kosten nicht selber tragen kann. Zumindest im Landkreis Neu-Ulm. Anderswo schon, beispielsweise in Ulm oder München. Die Betreiber fühlen sich deshalb vom Landratsamt und vom Bezirk im Stich gelassen. Beate Merk versprach, zu intervenieren. „Wenn es in anderen Bezirken besser läuft, muss es dafür Gründe geben.“

Es sei die Verpflichtung der Gesellschaft, Menschen im Alter ein würdevolles Leben zu ermöglichen. „Daran müssen wir arbeiten“, sagte Merk. Sie sei froh, dass das Thema Pflege heute in der Politik einen höheren Stellenwert habe als noch vor zehn Jahren. Es gelte, junge Menschen noch stärker zu einer sozialen Tätigkeit zu motivieren und in der Öffentlichkeit einen anderen – positiveren – Blick auf den Pflegeberuf zu bekommen.

