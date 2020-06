11:00 Uhr

Landwirte im Landkreis unterstützen Gastronomen in Not

Plus Gastronomen in der Region haben durch Corona einen Umsatzeinbruch von bis zu 80 Prozent erlitten. Landwirte aus dem Landkreis setzen ein Zeichen der Solidarität.

Von Stefan Kümmritz

Der Gastronomie geht es wegen der Beschränkungen, die der Corona-Pandemie geschuldet sind, schlecht. Dies trotz der Lockerungen, die es in den einzelnen Bundesländern gibt. Der Bezirksvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und Inhaber des Landgasthofs Hirsch in Finningen, Johann Britsch, sowie Kreisbäuerin Christiane Ade geben an, dass der Umsatzeinbruch in der Gastronomie bei 76 bis 80 Prozent liege.

Die Aktion heißt "Bayerns Milchwirtschaft stärkt Gastronomie"

Umso mehr begrüßen Britsch und die anderen der Dehoga angehörenden Gastwirte die Aktion des Bayerischen Bauernverbands, respektive des Bayerischen Milchförderungsfonds und der Milch Bayern, „Bayerns Milchwirtschaft stärkt Gastronomie“, mit der die Hoteliers und Wirte ein wenig unterstützt werden.

Die Aktion geht schon den ganzen Juni über und läuft am Monatsende aus. Jedes bayerische Dehoga-Mitglied kann die Hilfe in Anspruch nehmen. Es sind keine Reichtümer, die die Hoteliers und Gastwirte zugesprochen bekommen, aber „auch für die 100 Euro kann man eine Menge Güter kaufen“, sagt die im Finninger Gasthof und Hotel Hirsch beschäftigte Tochter von Johann Britsch, die Kreisvorsitzende des Dehoga Neu-Ulm, Bettina Seidel. Für die an der Unterstützung Interessierten ist der Weg, zu den 100 Euro zu kommen, einfach und unbürokratisch, wie Christiane Ade erläutert. Jeder Gastrobetrieb kann von der Website www.mff-bayern.de/aktion einen Gutschein über 100 Euro herunterladen und bei den teilnehmenden Händlern für bayerische Milchprodukte einlösen.

Das sagt die Neu-Ulmer Kreisbäuerin Christiane Ade

„Diese Aktion läuft, weil die Bauern, die im Verband sind, an diesen eine Abgabe von 0,05 Cent pro Kilogramm Milch abführen und weil der oft schwankende Milchpreis zuletzt recht stabil war“, erklärt Kreisbäuerin Ade. „100 Euro pro Betrieb sind sicher nicht viel, aber bayernweit haben wir 11000 Gutscheine verteilt, unterstützen also hier die Gastronomie mit insgesamt 1,1 Millionen Euro.“ Bislang sei die Aktion gut gelaufen, wobei der eine oder andere Gutschein noch nicht eingelöst sei. Für Ade, aber auch Britsch und Seidel ist ein enger Schulterschluss zwischen Milchbetrieben, Metzgereien, Käsereien und eben der Gastronomie sehr wünschenswert.

Johann Britsch, der Wirt des "Hirsch" in Finningen, über den Wandel in der Branche

„Früher war es normal, dass die Gastronomie und die Landwirtschaft zusammenarbeiten“, erinnert sich Britsch, selbst gelernter Landwirt. „Das ging ziemlich verloren, weil die Verbraucher neue Bedürfnisse vor allem nach ausländischen Produkten entwickelten und jetzt ändert sich das wieder. Man setzt wieder auf die regionale Küche und will ein ehrliches Produkt auf dem Teller haben.“

Die Aktion „Bayerns Milchwirtschaft stärkt Gastronomie“ führe auch dazu, dass der Hotel- und Gaststättenverband sowie der Bayerische Bauernverband „gut zusammenwachsen“, wie Bettina Seidel findet. Die 100 Euro sind somit vor allem ein Zeichen der Solidarität.

