Die 7c aus Langenau will "beste Klasse Deutschlands" werden

Am Freitag wird die Sendung auf Kika ausgestrahlt. Das erwartet die Jugendlichen aus Langenau und die Zuseherinnen und Zuseher.

Eine Schulklasse aus Langenau will "Die beste Klasse Deutschlands" werden. Die Jugendlichen der 7c des Robert-Bosch-Gymnasiums gehen am Freitag in der Sendung auf Kika und kika.de ins Rennen.

Zur Sendung gehören Experimente, Action-Runden und Quizfragen. 16 Schulklassen streiten um den Einzug in das Superfinale. Am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr beginnt die zweite von vier Wochenshows, mit dabei: die Jahrgangsstufe 7c des Langenauer Gymnasiums. Insgesamt gehen in dieser Sendung vier Klassen ins Rennen und kämpfen um den Tagessieg. Zu sehen sind auch Schülerinnen und Schüler aus Berlin, Frankfurt am Main und Mannheim. Das Finale wird am 30. Oktober um 10 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Bei jeder Klasse stehen zwei Jugendliche im Mittelpunkt, die "Erste Reihe-Kids". Sie müssen die richtige Antwort einloggen, erst dann zählen die korrekten Rückmeldungen der gesamten Klasse.

In der Show dabei sind die Social-Media-Stars Lisa & Lena. Sie machen sich für die Schulklassen auf den Weg durch ganz Deutschland, um Antworten auf kuriose und außergewöhnliche Quizfragen zu finden. Dabei helfen sie auf einer Rentieralm aus, wagen sich für eine besonders ausgefallene Sportart auf Rollschuhe oder testen die neuesten Fitness-Trends. In den Wochenshows stellen besondere Studiogäste wie Hip-Hop-Weltmeisterin Rike Jürgens, die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley, Tricking-Athlet Marcel Drya oder wie diese Woche die beiden Alpaka-Hengste Joshua & Ticco die Klassen vor Aufgaben. Mit dabei sind auch Comedian, Musiker und Moderator Marti Fischer sowie Moderator und Sänger Bürger Lars Dietrich und Moderatorin Enie van de Meiklockjes. (AZ)