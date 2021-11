Auto kracht in Lkw, Laster fängt Feuer: A7 nach Unfall voll gesperrt

Auf der A7 zwischen Niederstotzingen und Langenau kam es in Richtung Ulm zu einem schweren Unfall. Die Autobahn wird noch eine Weile voll gesperrt bleiben.

Die A7 ist seit dem frühen Montagmorgen in Fahrtrichtung Ulm komplett gesperrt. Die Sperrung soll laut Polizei noch bis circa 12 Uhr anhalten. Grund für die Sperrung ist ein schwerer Unfall. Ein Lkw ging in Flammen auf. Es soll wohl auch Verletzte gegeben haben. Unklar ist aber derzeit noch, wie viele und wie schwer diese verletzt wurden.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm konnte am Vormittag auch noch keine genaueren Angaben zum Unfallhergang machen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei gegen kurz vor 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren. Der Laster habe daraufhin Feuer gefangen. Einsatzkräfte eilten zum Unfallort. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden.

A7 nach Lkw-Unfall bei Langenau voll gesperrt

Die Autobahn ist seither voll gesperrt - und wird sich voraussichtlich auch noch bis 12 Uhr bleiben. "Das wird nicht schneller gehen", so der Polizeisprecher. Das Technische Hilfswerk leite derzeit an der A7-Ausfahrt Niederstotzingen den Verkehr aus. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitungsstrecke gibt die Polizei die U20 an.

Aufgrund der Sperrung kam es zu einem Stau mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern. Verkehrsteilnehmer, die die Ausfahrt Niederstotzingen schon in Richtung Ulm passiert hatten und seit dem frühen Morgen in den Autos verharren, würden inzwischen von Einsatzkräften versorgt. "Auch Kinder sind betroffen", so der Polizeisprecher. (krom)

Weitere Informationen folgen.