vor 2 Min.

Langer Streit um Tierschutz: Landwirt contra Landratsamt

Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg klagt ein Bauer gegen Auflagen der Behörde zur Tierhaltung, da er diese erfüllt habe. Auch der Richter spricht sich gegen vorsorgliche Anordnungen aus.

Von Carolin Lindner

Sie sind vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg bereits alte Bekannte: ein Landwirt aus dem Raum Roggenburg und Vertreter des Landratsamts Neu-Ulm. Und auch Vorsitzender Richter Nikolaus Müller schien sich nicht zu wundern, schließlich beschäftigt der Landwirt das Verwaltungsgericht laut Müller seit 14 Jahren – so lange reichen die Akten des Richters zurück.

Vor dem Verwaltungsgericht klagte der Rindvieh-Halter nun gegen Bescheide, die das Landratsamt ihm auferlegt hat. Darin stehen Anordnungen für die der Landwirt Strafe zahlen muss, sollte er sie nicht erfüllen. Der Mann hält auf seinem Anwesen im Raum Roggenburg Rinder. Bereits mehrmals hat das Veterinäramt die Situation der Tierhaltung dort bemängelt. Doch offenbar, so bestätigte es auch Dr. Philipp Winter vom Veterinärdienst des Landratsamts, sind die Zustände derzeit in Ordnung. Er habe die Auflagen also erfüllt, sagte der Landwirt, und klage deswegen gegen den Bescheid der Behörde.

Schwierig, Auflagen für die Zukunft zu machen

Es sei rechtlich schwierig, dem Mann Bescheide sozusagen vorsorglich für die Zukunft aufzuerlegen, so Richter Müller. „Ich verstehe das, weil Sie das prophylaktisch sehen“, sagte der Richter zu Theresa Hopfensitz, Leiterin des Bereichs Veterinärrecht am Landratsamt. Doch für die „Künftig ist zu beachten“-Bescheide gebe es keine rechtliche Grundlage. „Sie schießen da im besten Willen übers Ziel hinaus“, so der Richter. Hopfensitz verteidigte das Vorgehen mit den schlechten Erfahrungen der Behörde mit dem Landwirt. „Es geht um Grundlegendes. Momentan ist alles gut, aber wer weiß, wie lange noch?“ Das Veterinäramt habe schließlich im Laufe seiner Kontrollen bereits Knochen eines Kalbs auf dem Hof gefunden, verdreckte Wasserbecken und eine Kuh, der der Strick am Hals eingewachsen gewesen sei. „So etwas geht natürlich nicht“, so Müller. Doch generell müsse man den Halter nach negativen Kontrollen auffordern, die bemängelten Punkte besser zu machen. Wenn derartig schlimme Fälle wieder vorkommen, müsse man über eine Einschränkung oder ein Verbot der Tierhaltung nachdenken. „Verstehen Sie die Anordnungen einfach als Haltungshinweise“, sagte Müller in Richtung des klagenden Landwirts.

Mann sorgte mit Kuh-Diebstahl für Wirbel

Der Mann hatte 2017 die Tierhaltung vorübergehend aufgegeben. Davor sorgte er mit einem kuriosen Fall für Aufmerksamkeit: Bevor die Vertreter des Veterinäramts im Januar 2017 zu einer Kontrolle auf den Hof kamen, meldete der Landwirt, zwölf Rinder aus seinem Stall als vermisst. Nach wochenlangen Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, der angebliche Diebstahl war nur vorgetäuscht. Die Tiere waren zwar weg, doch wo sie geblieben sind, ist unklar. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Grund für die falsche Anzeige die anstehende Kontrolle des Veterinäramts gewesen sein. Bei dieser wäre aufgefallen, dass im Stall des Landwirts Kühe fehlten, was zu Nachfragen geführt hätte. Später war das Amtsgericht Neu-Ulm der Überzeugung, dass der Mann zuvor versucht hatte, die fehlenden Kühe von einem anderen Hof zu stehlen – als dies nicht gelang, meldete er seine Rinder als vermisst. Er wurde Anfang 2018 zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt (wir berichteten). Ein Berufungsverfahren am Landgericht in Memmingen wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz steht noch aus. Doch am Verwaltungsgericht schlossen Landwirt und Landratsamt einen Vergleich. Die Bescheide wurden als gegenstandslos erklärt, der Landwirt erhält einen Teil der erhobenen Zwangsgelder zurück. Wenn er einen Verstoß begeht, droht ihm wieder eine Anordnung.

Hier lesen Sie mehr aus diesem Bereich:

Armbrust-Fall: War es versuchter Mord?

Armbrust-Attacke: Opfer konnte lange Zeit nicht am Fenster stehen

Themen Folgen