Lastwagen stößt in Neu-Ulm mit Bus zusammen: 30.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall an der Europastraße in Neu-Ulm ist hoher Sachschaden entstanden.

Bei einem Unfall an der Europastraße in Neu-Ulm ist ein Lastwagen mit einem Bus zusammengestoßen. Es entstand hoher Sachschaden.

Im Gewerbegebiet in Neu-Ulm hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen von der Europastraße ab. An der Einmündung zur Max-Eyth-Straße missachtete er laut Polizei die Vorfahrt des von rechts kommenden Omnibusses und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Der Lastwagen wurde bei der Kollision auf eine Verkehrsinsel geschoben, der Bus gegen die dort angebrachte Leitplanke gedrückt.

Fahrer und Fahrgäste bleiben bei Unfall in Neu-Ulm unverletzt

Die Fahrer sowie die Fahrgäste im Omnibus blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Lastwagenfahrer wurde angezeigt. (AZ)

