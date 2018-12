20.12.2018

Lastwagenfahrer auf der A8 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ist ein Lastwagenfahrer in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt worden. Kurze Zeit später krachte es in der Nähe noch einmal.

Am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ereignen sich kurz hintereinander zwei Unfälle

Zwei Unfälle haben sich in der Nacht zum Mittwoch kurz hintereinander auf der A8 ereignet. Ein Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der erste Unfall passierte gegen 23 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 54-jähriger slowakischer Lkw-Fahrer kam kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Bankett. Dort überfuhr er die Schutzplanke, sodass der Sattelzug nach links kippte und etwa 50 Meter weit die Schutzplanke entlang schlitterte, bevor er letztlich zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde schwer verletzt und wurde von Feuerwehrleuten aus Leipheim und Langenau aus dem Führerhaus geborgen. Durch den Unfall wurde der Motor des Lasters beschädigt, sodass ein Großteil des Motoröls austrat. Zudem wurden die Tanks des Fahrzeugs beschädigt, 800 bis 1000 Liter Diesel liefen auf dem Grünstreifen aus. Zur Bergung des Verletzten und des Sattelzuges mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Zwei Schwerlastkräne waren im Einsatz. Der Schaden am Sattelzug wird auf 75000 Euro, der an der Schutzplanke auf 5000 Euro geschätzt.

Etwa eine Stunde später, kurz vor Mitternacht, krachte es erneut am Kreuz Ulm/Elchingen. Ein Sattelzug kam von der A7 und fuhr auf die A8 in Richtung München auf. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte auf die linke Spur wechseln, übersah laut Polizei jedoch einen dort fahrenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto der Frau wurde gegen den Sattelzug geschleudert. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung München eine halbe Stunde lang gesperrt. Die Feuerwehr aus Oberelchingen und die Autobahnmeisterei Dornstadt halfen an der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Günzburg kümmerte sich um die Unfallaufnahme. Der Sachschaden beträgt etwa 17000 Euro. (az)

Bilder und Videos von den Unfällen finden Sie online unter

www.nuz.de

Themen Folgen