vor 48 Min.

Laufen an der Donau auf Zeit und mit Licht

An der Donau gibt es eine neue Strecke für Jogger – fünf Kilometer lang, beschildert und beleuchtet. Sportler können sich mit anderen vergleichen.

Von Stefan Kümmritz

Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis aus der Idee der Leichtathleten Wirklichkeit geworden ist. Nun ist die fünf Kilometer lange, städteübergreifende, beleuchtete und mit einer Anlage zur Zeitmessung versehene Laufstrecke an der Donau eingeweiht worden. Das Projekt „Donaurunning“ ist in Süddeutschland einmalig – eine derartige Strecke gibt es in der Bundesrepublik sonst nur in Hamburg.

Bei der Eröffnung von „Donaurunning“ gab es lobende Worte und gute Wünsche der Oberbürgermeister Gunter Czisch und Gerold Noerenberg und von weiteren Rednern. Was es nicht gab: Sportler, die fähig oder willens gewesen wären, zumindest ein kleines Teilstück der Strecke läuferisch zu bewältigen und so den Startschuss für das neue Laufereignis zu geben.

Donaurunning ist das "Sahnehäubchen" auf die hiesige Laufkultur

Start und Ziel von „Donaurunning“ ist beim Hans-Lorenser-Sportzentrum (Halo) neben der Geschäftsstelle des SSV Ulm 1846. Von dort geht es ostwärts ein Stück an der Donau entlang. Dann biegen die Läufer oder Walker nach links ab und machen einen Abstecher in die Friedrichsau. Es geht wieder zurück zur Donau und dann auf dem Steg über den Fluss zum Sportgelände des SV Offenhausen. Dieses wird umrundet, um anschließend an der Donau entlang den Weg bis zur Gänstorbrücke in Neu-Ulm zu nehmen. Nun geht es über den Strom wieder von der bayerischen auf die württembergische Seite nach Ulm. Am Hotel Maritim vorbei streben die Sportler dann dem Ziel am Halo entgegen.

Willy Götz, Präsident des SSV Ulm 1846, lobte das „innovative Laufprojekt“ und stellte es als „etwas Besonderes“ vor: „Donaurunning ist das Sahnehäubchen auf die hiesige Laufkultur.“ Das Projekt läuft vornehmlich über den Verein und wird von der Ulm/Neu-Ulmer Touristik (UNT) gefördert. Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben die Trägerschaft übernommen.

Sportler sind von der neuen Laufstrecke begeistert

Halo-Leiter Thorsten Kriependorf, früher selbst ein erfolgreicher Läufer, wies auf die Besonderheit der Laufstrecke hin: „Sie ist ausgewiesen, vermessen und beleuchtet. Dazu gibt es eine permanente Zeitmessung. Über die Lauf-Community können sich die Läufer vergleichen.“ Gunter Czisch und Gerold Noerenberg wünschten den Betreibern viel Erfolg. Ulms OB Czisch hoffte auch, dass dieses Projekt „ein zusätzlicher kleiner Baustein für die Leichtathletik-Abteilung des SSV 46“ ist und fügte an: „Ich freue mich, dass das Projekt so gelungen ist.“ Neu-Ulms Rathauschef Czisch betonte: „Laufen hat in der Region einen hohen Stellenwert. Es gibt eine große, aktive Community. Die meisten von uns können einen Anreiz zum Laufen gut vertragen. Ich war von Anfang an von der Idee Donaurunning begeistert.“

UNT-Leiter Wolfgang Dieterich fügte an: „Wir wollen auch die Hotelgäste zur Nutzung des neuen Angebots motivieren. Die Friedrichsau ist eine Freizeit-Kernoase. Wir werden Donaurunning über unsere Kanäle weit nach außen streuen.“

Die Strecke ist fünf Kilometer lang, Start und Ziel ist beim Hans-Lorenser-Zentrum. Der Chip für die Zeitmessung beim Donaurunning kostet einmalig 9,90 Euro. Die Nutzung der Strecke mit Zeitmessung und Auswertung auf der Homepage sind kostenfrei. Über die offizielle Plattform (Lauf-Community) können Laufzeiten verglichen werden.