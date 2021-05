Auto überschlägt sich bei Unfall in Laupheim: Fahrerin schwer verletzt

In Laupheim lenkt eine 54-jährige Frau zu weit nach links und prallt gegen ein geparktes Auto. Ihr Fahrzeug überschlägt sich, sie erleidet schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat sich eine 54-Jährige bei einem Unfall am Sonntag in Laupheim zugezogen.

Gegen 9.30 Uhr fuhr die 54-Jährige mit ihrem VW in der Ulmer Straße in Richtung Biberacher Straße. Die Autofahrerin lenkte zu weit nach rechts und prallte gegen einen Renault, der am Fahrbahnrand parkte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Tiguan und blieb auf dem Dach liegen; der Renault prallte gegen einen Toyota, der vor ihm stand.

Die Autofahrerin trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ihr Pkw sowie der Renault waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie.

Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 37.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Ulmer Straße voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) hat nun die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. (AZ)

