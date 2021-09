Vermissten-Suche der Polizei in Laupheim: Mann wurde in der Nacht gefunden

Ein 87-Jähriger aus dem Raum Laupheim galt am Donnerstagabend als vermisst. Ein Großaufgebot samt Hubschrauber und Hundestaffel suchte nach dem Mann - und fand ihn.

Im Raum Laupheim ist am Donnerstag nach einem vermissten Mann gesucht worden. Im Einsatz waren neben zahlreichen Streifen der Polizei auch Suchhunde sowie ein Hubschrauber. Der Mann konnte am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr leicht verletzt aufgefunden worden.

Der 87-Jährige wurde das letzte Mal am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Bereich des Krankenhauses in Laupheim gesehen. Stunden später ging die Polizei mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit und bat die Bevölkerung um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Ein Trupp der Rettungshundestaffel Biberach fand dann den Vermissten in Zusammenarbeit mit Kräften der Polizei unweit des Krankenhauses Laupheim in unwegsamen Gelände. Der Mann ist nur leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. (AZ)