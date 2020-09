10:15 Uhr

Lautstarker Streit oder Massenschlägerei in Neu-Ulm?

Was ist in der Paulstraße in Neu-Ulm geschehen?

Eine Streife bemerkt in der Nacht auf Sonntag eine wütende Gruppe in Neu-Ulm. Die Beteiligten behaupten, sie hätten sich nur gestritten. Oder war da mehr?

Von Sebastian Mayr

Eine Streife der Polizei hat in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr eine etwa 20 Personen große Gruppe in der Paulstraße in Neu-Ulm bemerkt. Auf Befragen der Beamten behaupteten die Personen, sie hätten sich nur verbal gestritten. Aber stimmt das?

Ein Beobachter glaubt, dass es sogar eine Massenschlägerei gewesen sein könnte. Genau genug gesehen habe er es aber nicht. Die Bezeichnung Streit scheint jedenfalls untertrieben zu sein: "Die haben gebrüllt", berichtet der Beobachter.

Lautstarker Streit: Polizei Neu-Ulm stößt auf Gruppe in der Paulstraße

Könnte es eine Schlägerei gegeben haben? Ein Sprecher der Polizei will das nicht ausschließen: "Wir bekommen immer nur einen ausschnitthaften Einblick in die Ereignisse", sagt er. Heißt: Als die Polizei eintraf, gab es keine Schlägerei und die Beteiligten schilderten bloß einen verbalen Streit. Theoretisch könnte es davor auch eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben. So wie vor rund drei Wochen, als ein Streit in der Neu-Ulmer Innenstadt mit einer Messerattacke endete.

Falls Zeugen am Samstagmorgen, 6. September, gegen 3.30 mehr als einen verbalen Streit beobachtet haben, können sie der Polizei (Telefon 0731/8013-0) mit Hinweisen helfen.

