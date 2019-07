vor 8 Min.

Lautstarkes Finale des Neu-Ulmer Stadtjubiläums

Karten für die Abschlussveranstaltung „1500 Trommeln“ in der Ratiopharm-Arena sind ab heute erhältlich

Noch laufen die Jubiläumsfeierlichkeiten in Neu-Ulm auf Hochtouren. Doch schon jetzt ist klar: Zum Abschluss des Stadtjubiläums wird in der Stadt nochmals so richtig auf die Pauke gehauen. Am Sonntag, 29. September, werden um 17 Uhr 1500 Trommler das Jubiläum in der Ratiopharm-Arena mit einem lautstarken und rhythmischen Schlusspunkt beenden. Kostenlose Tickets für die Abschlussveranstaltung sind ab dem heutigen Donnerstag, 25. Juli (9 Uhr), erhältlich.

Der Abschluss des Feiermarathons soll noch einmal fulminant werden. Wo alles begann, soll auch alles enden – haben sich die Jubiläums-Verantwortlichen im Neu-Ulmer Rathaus gedacht und eine Abschlussveranstaltung konzipiert, bei der es in der Arena richtig laut wird. Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer, Privatpersonen und Gruppen, Organisationen und Firmen, Jung und Alt, Musikbegeisterte und Hobbytrommler waren aufgerufen, sich am Jubiläumsabschluss zu beteiligen. 1500 Trommler möchte die Stadt Neu-Ulm am letzten Tag des Stadtjubiläums in der Arena zu einem großen und gigantischen Trommelchor vereinen. Angeleitet werden die Teilnehmer von Johnny Lamprecht. Der Musiker besitzt Tausende afrikanische Trommeln und veranstaltet in ganz Deutschland Trommelevents. Durch seine Projekte gelinge es ihm, Grenzen zu überwinden, den Teamgeist der Teilnehmer zu stärken und Menschen zu begeistern, schreibt die Stadt Neu-Ulm.

Genau das ist es auch, was die Verwaltung mit ihrem Jubiläumsabschluss erreichen will: „Wir möchten Jung und Alt, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Religionen zusammenbringen. Alle sollen zusammen Spaß haben und erfahren, dass gemeinsam Großes erreicht werden kann“, sagte Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg.

Trommelcoach Lamprecht studiert im Vorfeld der Abschlussveranstaltung mit kleinen Teilnehmer-Gruppen Choreografien ein. Am 29. September werden diese einzelnen Trommel-Bausteine dann zu einer großen und lautstarken Show zusammengefügt. Es soll ein gigantisches Jubiläumsfinale werden, das gut 4000 Zuschauer in der Ratiopharm-Arena mitverfolgen können. „Das wird nicht nur für die Teilnehmer spektakulär, sondern auch für die Zuschauer sicherlich ein gigantisches Highlight. 1500 Trommler in dieser großen Arena vereint – so etwas sieht und hört man nicht alle Tage“, sagte Gerold Noerenberg.

Die Tickets für die Veranstaltung gibt es ab heute gratis unter www.ulmtickets.de oder im Neu-Ulmer Bürgerbüro am Petrusplatz.

Wer Lust hat, mit zu trommeln, kann sich noch bis Sonntag, 8. September, per E-Mail an trommelevent@neu-ulm.de anmelden. Die Stadt weist darauf hin: Jeder kann mitmachen, egal ob Einzelperson oder Gruppe. Weitere Informationen zur Abschlussveranstaltung „1500 Trommeln“ sowie zu allen weiteren Terminen und Projekten im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums gibt es auf der Internetseite www.wir-leben-neu.de sowie auf Facebook https://www.facebook.com/150jahreneuulm/ (az)

