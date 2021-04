17:00 Uhr

Leinen los für neues Spielschiff auf dem Spielplatz an der Blau in Ulm

Der beliebte Spielplatz an der Blau in Ulm hat ein neues Spielschiff.

Plus Das neu gebaute Spielschiff auf der kleinen Blauinsel am Lautenberg in Ulm ist jetzt auch offiziell eröffnet. Hier gibt es viele Bilder und ein Video.

Der beliebte Spielplatz mit dem Spielschiff auf der kleinen Blauinsel am Lautenberg war deutlich in die Jahre gekommen: Die Mitglieder der Spielplatzkommission des Gemeinderats hatten daher entschieden, den fast 30 Jahre alten Platz neu herzurichten und ein neues Schiff anzuschaffen. Auch neue sicherheitstechnische Anforderungen spielten bei der Entscheidung eine Rolle.

