vor 52 Min.

Leonhardiritt nimmt Abschied von der Hasenwiese

Tausende Schaulustige verfolgen den Umzug durch Weißenhorn. Über manche Kutschen und Reiter staunen die Besucher besonders.

Von Andreas Brücken

Konzentriert, aber nicht nervös sitzt Ludwig Engelhard auf dem Kutschbock und kommandiert seine sechs Kaltblüter durch die Weißenhorner Innenstadt. Insgesamt 150 Reiter und 26 Gespanne haben sich am 45. Leonhardiritt beteiligt. Tausende Schaulustige, die das jährliche Schauspiel bei der warmen Oktobersonne nicht verpassen wollen, säumen am Sonntag den Weg des Leonhardiritts.

Wenn es um den Stress als Fahrer geht, sei die Veranstaltung in Weißenhorn „eine Kleinigkeit“, wie Engelhard sagt. Vor einigen Wochen war er beim Umzug auf dem Münchner Oktoberfest dabei. Die wichtigsten Eigenschaften für eine gutes Zugpferd seien, „dass es nichts fürchtet und auf Kommando stehen bleibt“, verrät der Bubenhauser Erhard, der das Gespann zusammen mit seinem Kollegen Gerhard Münz führt. Ganz vorne sind die beiden Pferde „Miko“ und „Jannika“ im Geschirr, die mit ihrer Ruhe und Routine keine Hektik im Gespann aufkommen lassen. „Das sind geduldige Wirtschaftspferde die auch mal für zwei Weizen vor der Wirtschaft still stehen könnten“, sagt Engelhard und lacht. Die Pferde seien ein Hobby für ihn, auf das er gekommen sei, als sein Fernseher kaputt gegangen ist, erzählt Engelhardt augenzwinkernd weiter – bereut habe er die Alternative zum Fernsehprogramm bis heute nicht.





Mit seinen beiden Haflingern „Nicoboy“ und „Bonnie“ hat sich Jakob Gallbronner aus Raunertshofen in den Umzug eingereiht. Auf seiner Kutsche präsentiert der 82-Jährige den Zuschauern seinen Lebenstraum, den er sich vor etwa zehn Jahren verwirklicht hat: Ein maßstabsgetreues, mehrere Meter großen Modell der Dorfkapelle von Raunertshofen. Gut ein Jahr habe er an dem Bau gearbeitet und dabei kein Detail ausgelassen, sagt er. Und wer genau hinsieht, kann sogar die Rauten der Kirchenfenster oder die kunstvolle Eingangstür des Gotteshauses erkennen. Eine besondere Herausforderung sei der gedrungene Zwiebelturm der Kirche gewesen. Gallbronner hat die Spitze wie beim Original aus Kupfer gefertigt.

Tausende Besucher beim Leonhardiritt in Weißenhorn

Wie verwegene Haudegen, getreu ihren historischen Vorbildern aus dem Jahr 1910, präsentieren sich Alexander und Daniela Oswald, Fritz und Alexander Juniger sowie Ben Hammer und Hans Pevovik: Als Kavallerieverband des ersten Bayrischen Ulanen-Regiment reiten sie, bewaffnet mit Lanze und Säbel, auf ihren Rothaler Barockpferden beim Umzug mit. Da staunten auch die Helfer auf der Hasenwiese nicht schlecht, als die Truppe hoch zu Ross vor dem Imbissstand Stellung bezieht und lautstark feierlich ein „dreifaches Hoch“ auf den Veranstalter anstimmt.

Mitorganisator Holger Brodka, der stellvertretende Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Weißenhorn, freut sich über die zahlreiche Teilnahme der Gruppen. Leider sei die Zahl die Kutschen und Gespanne in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. „Der Trend geht zum Reitpferd“, sagt Brodka. Auch wenn die Veranstaltung zu Ehren des heiligen Leonhard als Schutzheiliger der Arbeitstiere sehr aufwendig ist, legen die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins großen Wert auf die Tradition, die im Jahr 1975 wieder aufgenommen wurde.

Weißenhorn: Leonhardiritt endet zum letzten Mal auf der Hasenwiese

Hinter der Veranstaltung stecke viel Aufwand, der für Außenstehende fast nicht zu sehen sei, sagt Brodka und zählt auf: „Wo spannen die Teilnehmer an, auf welchen Kutschen werden die Kapellen verteilt oder wie kommen die Wagen nach Weißenhorn?“ Das seien nur einige der vielen Fragen, die jedes Jahr aufs neue geklärt werden müssten. Dankbar sei er der Weißenhorner Stadtverwaltung und der Kirche, die als Ausrichter die Veranstaltung stark unterstützen würden.

Einen Wermutstropfen sehen, allem Erfolg der Veranstaltung zu Trotz, Brodka und der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt gleichermaßen: Die Segnung der Tiere und Kutschen findet in diesem Jahr zum letzten Mal auf der Hasenwiese statt. Im kommenden Jahr sollen auf dem großen Grundstück an der Reichenbacher Straße bereits Baumaschinen stehen, weil hier eine Wohnanlage entstehen wird. Doch der Bürgermeister beschwichtigt: So bedauerlich der Verlust der Grünfläche auch sei, werde man im kommenden Jahr bestimmt einen Ersatz dafür finden.

Lesen Sie auch: