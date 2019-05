vor 28 Min.

Lern- und Alltagspaten gesucht

Unterstützung für Flüchtlinge

Nach wie vor ist das Thema der Integration von geflüchteten Menschen sehr präsent. Ankommen in einer anderen Kultur, Lernen der deutschen Sprache oder Integration in den Arbeitsmarkt nimmt weitaus mehr Zeit in Anspruch als ein paar Monate. Das Familienzentrum Neu-Ulm wendet sich mit den Projekten „Lernpaten“ und „Alltagspaten“ an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrations- und Fluchterfahrung und unterstützt sie auf dem Weg zur Integration. „Lernpaten“ helfen Kindern und Jugendlichen im schulischen Bereich. Sie machen mit ihnen Hausaufgaben, üben Textverständnis oder bereiten auf Schulaufgaben vor. Häufig sind sie Ansprechpartner für die großen und kleinen Alltagsprobleme und bieten so Austauschmöglichkeiten in deutscher Sprache. Die Nachfrage nach Lernpaten ist groß, es gibt eine längere Warteliste. Deshalb sucht das Familienzentrum engagierte Erwachsene, die ein- bis zweimal in der Woche ein Kind oder einen Jugendlichen beim Lernen unterstützen.

Im Projekt „Alltagspaten“ werden junge geflüchtete Menschen in ihren Alltagsaufgaben begleitet. Mit dem 18. Lebensjahr endet die engmaschige Betreuung durch die Jugendhilfe abrupt. Um den Übergang in die Selbstständigkeit zu erleichtern, begleiten Alltagspaten diese jungen Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben und unterstützen sie dabei, dass sie in Deutschland wirklich ankommen können. Dazu gehört zum Beispiel Hilfe beim Lesen von Briefen, Begleitung bei Behördengängen, schulischen Aufgaben oder Freizeitgestaltung und Austausch. Der Zeitaufwand richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Er beträgt in der Regel ein- bis zweimal wöchentlich für ein bis zwei Stunden. Auch beim Alltagspatenprojekt werden weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Engagierte werden durch regelmäßige Austauschtreffen, Fortbildungen und feste Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen unterstützt. (az)

Mehr Informationen bei Renate Koch oder Mirjam Menz im Familienzentrum Neu-Ulm (Telefon 0731/6030991, E-Mail info@familienzentrum-neu-ulm.de) melden.

