Leserfahrt: Wo Ihre NUZ entsteht

Die Leserfahrten zum Medienzentrum in Augsburg, in dem unsere Zeitung gedruckt wird, erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Nun steht wieder eine Tour an, bei der Interessierten ein einzigartiger Einblick in unser Unternehmen geboten wird: Am Donnerstag, 28. November, können die Teilnehmer während einer Betriebsführung hautnah erleben, wie eine große, regionale Tageszeitung entsteht – und mit etwas Glück sind Sie dabei. Für den Ausflug verlosen wir 48 Karten (zweimal 24).

Wer morgens seine Tageszeitung aus dem Briefkasten fischt, ahnt oft nicht, welch ein aufwendiger Prozess ihre Produktion ist. Wie aufwendig genau, das können Leser der Neu-Ulmer Zeitung im November in Augsburg erfahren. Dort erleben die Gewinner unserer Verlosung eines der modernsten Druckhäuser Europas. NUZ-Leser können außerdem mit Redakteuren sprechen und erfahren woher die Nachrichten kommen, wie sie ausgewählt und aufbereitet werden. Natürlich können die Teilnehmer auch alles fragen, was sie schon immer mal von den Zeitungsmachern wissen wollten. Danach geht es in die Rotation. An sechs Tagen in der Woche werden dort auch jeweils etwa 10000 Exemplare der Neu-Ulmer Zeitung gedruckt. Von dort aus werden sie zu den Zustellern geschickt, die die Zeitungen in die Briefkästen stecken. Die Führung dauert zweieinhalb Stunden. Los gehts es um 16.45 Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof. (az)

Das müssen Sie tun, wenn Sie dabei sein wollen: Senden Sie uns bis Donnerstag, 21. November, eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel@nuz.de unter dem Stichwort „Leserfahrt“. Sie können uns auch ganz traditionell eine Postkarte senden an die Neu-Ulmer Zeitung, Ludwigstraße 10, 89231 Neu-Ulm. Bitte geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an. Mit der Teilnahme erklären sich die Gewinner damit einverstanden, dass ihr Name und ihr Wohnort in der Zeitung veröffentlicht werden.

