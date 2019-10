vor 20 Min.

Lesung im Ulmer Roxy: Deniz Yücel spricht über Haft in Türkei

Ein Jahr saß der Journalist Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis. Im Ulmer Roxy erzählt er, wie er diese schwere Zeit überstand.

Von Florian L. Arnold

Deniz Yücel wirkt gelassen, geradezu unerklärlich lässig bei seiner Lesung im vollen Roxy. Unglaublich, wenn man an alles denkt, was hinter ihm liegt: Neun Monate Isolationshaft in einem Istanbuler Knast. Yücel ist sich sicher: Hätte es die von vielen Kollegen, Künstlern und solidarischen Menschen geteilte Aktion „#freedeniz“ nicht gegeben, er säße wohl heute noch in Haft. Im Gefängnis kam die Angst, vergessen zu werden: „Da denkst du nicht an die Jahre, die vielleicht vor dir liegen.“

Lesen Sie auch: Neu-Ulmer SPD will OB-Kandidat der Grünen unterstützen

Er zitiert den Dichter Nazim Hikmet, der ebenfalls inhaftiert war: „Es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern sich nicht zu ergeben.“ Yücel ergab sich nicht. Er machte auch im Knast seine Arbeit: kritisch nachfragen und durchleuchten, wie die Systeme funktionieren, die Ziele und Motivationen der Mächtigen kritisch beleuchten. Der Mächtige, auf den der Welt-Journalist das kritische Auge richtete, war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Yücel stellte in der Werkhalle sein neues Buch vor. Den Hauptanteil des Abends aber machten seine Ausführungen zu dem Grund aus, warum Recep Tayyip Erdogan mit wutververzerrtem Gesicht von Yücel als „Agentterrorist“ sprach – so auch der Titel des Buches.

Lesung in Ulm: Die Haft in der Türkei hat Deniz Yücel nicht gebrochen

Yücel wurde 1973 als Kind türkischer Einwanderer in Flörsheim am Main geboren. Nach Jahren als Redakteur bei der Wochenzeitung Jungle World und der taz ging er 2015 als Korrespondent der Welt in die Türkei. Dort fiel er den Mächtigen rasch auf: Er stellte unbequeme Fragen und geriet in eine Kampagne des Regimes. „Busladungsweise“ seien Journalisten, Beamte, Lehrer und Kritiker kurz nach dem „Putsch“-Versuch in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 als „Terroristen“ in die Gefängnisse eingeliefert worden, so Yücel. Ihn selbst erwischte es im Frühjahr 2017: Er steht auf einer geleakten Liste mit den Namen von sechs Journalisten, die den Schwiegersohn Recep Tayyip Erdogan – heute Wirtschaftsminister – wegen Korruption im Visier hatten. Yücel dachte sich: „Ich werde mich nicht geschlagen geben“, und ging am 14. Februar 2017 zur Polizei, um sich den Fragen der Ermittler zu stellen. Damit begann eine 368 Tage lange Haftzeit; die Anklageschrift lag erst nach fast einem Jahr vor, weil der Staatsanwalt „auf Anweisungen“ von oben wartete.

Auch interessant: „Christoph 22“ in Ulm fliegt 25.000. Rettungseinsatz

Yücel schrieb mit einer Gabel und Tomatensoße seine ersten Nachrichten aus dem Gefängnis. Später schrieb er in eine Ausgabe des „Kleinen Prinzen“, den ihm seine jetzige Frau Dilek schickte – mit einem bei einem Arzt entwendeten Kugelschreiber. Schreiben als Akt der Selbstbehauptung in einer unvorstellbaren Krise: „Gottseidank bestand Antoine de Saint-Exupéry auf Zeichnungen mit viel Weißraum im Buch“, so Yücel. Dass er selbst tragische Episoden mit Humor versetzt, entspricht ihm, denn: „Was du nicht bekämpfen kannst, kannst du immerhin auslachen.“

Deniz Yücel schrieb seine Erlebnisse in "Agentterrorist" auf

Sein Buch „Agentterrorist“ macht betroffen, denn es zeigt, wie verletzlich die freie Meinungsäußerung ist, wie machtlos mitunter die Politik ist im Falle solcher Umbrüche wie in der Türkei: „Das System funktioniert“, konstatiert Yücel, weil es auf allen Ebenen Dulder, Unterstützer und Vollstrecker gebe. Sie alle seien „Mittäter“. Yücels launig klingender Vortrag kann nicht verbergen, dass da auch eine große Wut in ihm ist: Die Wut über das Versagen der Wirtschaft, die sich mitschuldig mache. „Mehr als alle politischen Signale sind es Signale aus der Wirtschaft, die wirken.“ Die Konzerne müssten ihre großen Einflussmöglichkeiten auf verantwortliche Weise nutzen; doch „die Menschenrechte gelten nichts, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht“.

Dass er nun frei sei, resümiert Yücel, dürfe den Blick auf Tausende andere inhaftierten Journalisten nicht verstellen; leider, so Yücel, interessiere sich die internationale Öffentlichkeit wenig für solche Fälle. Das habe er fast unerträglicher gefunden, als das Jahr, das er eingesperrt verbringen musste. Yücel ist allerdings auch Optimist, er glaubt, dass die Türkei sich aus Recep Tayyip Erdogan Griff befreien kann. „Kein Regime hält so lange, wie es sich die Diktatoren wünschen.“

Themen folgen