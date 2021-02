vor 31 Min.

Lichtblick für die Beschäftigten der Daimler-Tochter Evobus in Neu-Ulm

Rund 350 bis 400 Angestellte arbeiten im Schichtbetrieb in der betroffenen Lackiererei von Evobus. Die Daimler-Tochter Evobus könnte seine im November stillgelegte Setra-Produktion in Neu-Ulm wieder für eine kurze Zeitspanne öffnen.

Plus Die Daimler-Tochter Evobus in Neu-Ulm prüft die vorübergehende Aufhebung der Kurzarbeit. Denn es gilt einen kleinen Auftragsbestand abzuarbeiten.

Von Oliver Helmstädter

Für den Hersteller von Überland. und Reisebussen Evobus in Neu-Ulm gibt es wieder Arbeit. Zumindest etwas. Eine Daimler-Sprecherin sieht einen "kleinen Auftragbestand".

Der größte industrielle Arbeitgeber der Region fuhr wie berichtet die Produktion auf null: Seit Dezember wurden in Neu-Ulm keine Reisebusse mehr produziert. Für wie lange, war unklar. Deswegen gingen 1200 der 3800 Beschäftigten in Kurzarbeit. Die Intensität der Kurzarbeit variiert von 30 bis 90 Prozent. Allerdings seien in jüngster Zeit inbesondere Aufträge für Überlandbusse eingegangen, die es abzuarbeiten gelte. Angedacht sei ein Zeitfenster („Slot“) von zwei Wochen von Mitte bis Ende Februar.

Evobus: Steht das Werk Neu-Ulm vor der Wiederaufnahme der Produktion?

Nun gibt es wieder etwas zu tun für Neu-Ulm. Doch offenbar ist noch fraglich, ob sich es lohnt, dafür das ganze Werk mit Montage und Lackiererei aus dem Dornröschenschlaf zu holen. "Wir prüfen die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Produktion", sagt eine Daimler-Sprecherin. Und macht klar, dass diese auch vorübergehender Natur sei: "Wir fahren weiter auf Sicht."

Diese Aufträge hat Evobus jüngst übergeben

Die Merz Reisen hatte jüngst ihre Setra Busflotte ausgebaut. Das Unternehmen aus dem südöstlich von Nürnberg gelegenen Gnadenberg übernahm acht Busse der Setra Multi-Class. Die Busse werden nach dem Gewinn einer europaweiten Ausschreibung auf verschiedenen Strecken im Landkreis Neumarkt eingesetzt.

Über 3850 Menschen arbeiten im Neu-Ulmer Buswerk der Daimler-Tochter Evobus. Hergestellt werden Setra-Reisebusse. Bild: Alexander Kaya

Und die Geldhauser Linien- und Reiseverkehr kaufte sechs Doppelstockbusse, die auf Strecken des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) zum Einsatz kommen. Die Schnellbusse, die auf der Autobahn A8 zwischen den Orten Dasing und Pasing pendeln. Außerdem übernahm die Regiobus Mittelsachsen neun neue Busse der Setra Multi-Class und das Verkehrsunternehmen Medenbach Traffic kaufte 16 neue Überlandbusse. Dies alles sind Lichtblicke, aber kein Durchbruch. Wie die Daimler-Sprecherin verdeutlicht, stehen viele bereits produzierte Busse in Neu-Ulm auf Halde.

