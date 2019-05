15.05.2019

Liebe in der Luft

Der Chor Camerata Vocale weckt im Haus St. Claret zarte Gefühle

Von Ralph Manhalter

Jaja die Liebe … ein unendliches Thema in der Lyrik und der Musik. Gesellen sich dann auch noch der – zumindest kalendarische – Frühling und der Muttertag hinzu, verlangt dieses Gefühl geradezu danach, mit möglichst vielen Menschen geteilt zu werden. Das dachten sich auch die Sängerinnen und Sänger des Chores Camerata Vocale aus Günzburg, die zu „Lovesongs und Liebesliedern aus verschiedenen Ländern und Musikepochen“ in das Haus St. Claret geladen hatten.

Gleich zu Beginn staunte der Besucher nicht schlecht, als plötzlich von allen Seiten Stimmen zu vernehmen waren, akustisch einem Konzertsaal nicht unähnlich, dabei präzise abgestimmt und in harmonischem Einklang. Das Klangerlebnis unter der Regie des Leiters Jürgen Rettenmaier war faszinierend. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Camerata Vocale in ihrem über 30-jährigen Bestehen über das entsprechende Renommee verfügt, sangen die Mitglieder doch bereits vor Papst Benedikt XVI.

Der Liebe sei der Abend gewidmet – das impliziert als Kehrseite der Medaille auch Leid, Eifersucht, Rache. Mit dem Anspruch, all diesen Emotionen gerecht zu werden, überbrückten die Kompositionen vier Jahrhunderte, beginnend am Ende der Renaissance mit einer „Mini-Oper“ von Claudio Monteverdi bis zu Pop aus der Feder von U2 oder Rihanna. Gegliedert in die drei Themenbereiche „Liebe und Lyrik“, „Liebe und Bibel“ sowie „Liebesglück und Liebesleid“ spann sich der Bogen von christlicher Mystik hin zum Alltäglichen, fast Banalen.

Durch das Fehlen jeglicher Instrumentalbegleitung brillierten die Stimmen der Chormitglieder und vereinten sich zu einem ganzheitlichen Klangerlebnis. Passend zur feierlichen Schlichtheit der Räumlichkeit erschienen die Künstler in einer schlichten schwarz-gelben Kombination. Nichts soll vom Glanz der reinen Stimme ablenken, nichts das Auge irritieren. Mitunter sphärische Klänge wechselten ab, beispielsweise mit einem äußerst empathisch vorgetragenen Liebes-, nein, Rachegedicht von Eduard Mörike.

Unterstützt wurden die 18 Sängerinnen und Sänger durch zwei Schülerchöre des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen, wovon der jüngere der beiden erstmalig vor größerem Publikum auftrat. Da bekanntlich gemeinsames Singen die Freude noch steigert, stimmten die zahlreichen Besucher in die Volkslieder „Der Winter ist vergangen“ und „Mit Lieb bin ich umfangen“ ein. Nicht allein dem Schülerchor, der seine Premiere bravourös meisterte, sondern auch den großartigen Ensemble Camerata Vocale gebührt große Anerkennung für die eineinhalbstündige Soiree.

