vor 19 Min.

Liederkranz Weißenhorn sieht das Miteinander als Chance in der Krise

Mit einem Familienchor soll der Liederkranz wieder neue Mitglieder finden. Der Vorsitzende Paul Silberbaur (hier im Bild) denkt an weitere Effekte.

Plus Der Männergesangverein Weißenhorn sucht neue Mitglieder. Der Vorsitzende Paul Silberbaur will mit einem Projekt nicht nur Sänger ansprechen.

Von Andreas Brücken

Seit mehr als 180 Jahren ist der Männerchor in Weißenhorn eine musikalische Institution. Doch plagen den Gesangverein seit einigen Jahren die rückläufigen Mitgliederzahlen. Unter der Überschrift „Zukunft Liederkranz“ beschäftigt sich deshalb der Vorstand des Männergesangvereins mit der Frage, wie es mit dem Männerchor in Zukunft weitergehen kann.

Der Vorsitzende Paul Silberbaur sagt: „Tatsache ist, dass der Aufschwung aus der Zeit der 175-Jahr-Feier 2011 nachgelassen hat.“ In den vergangenen Jahren habe sich sogar eine Reduzierung bei den Zahlen der aktiven und passiven Mitglieder abgezeichnet, während der Altersdurchschnitt weiter angestiegen sei, berichtet Silberbaur und ergänzt: „Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass in den vergangenen Jahren viele Sänger verstorben sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Chorsingen teilnehmen können.“ Auch die Neuzugänge hätten diesen Trend nicht aufhalten können.

Ein Projektchor brachte dem Liederkranz Weißenhorn nicht den gewünschten Effekt

Zwar versuchten die Verantwortlichen des Liederkranzes mit Aktionen wie einem Projektchor weitere neue Mitglieder zu gewinnen, doch auch diese Bemühungen brachten trotz einer überwältigenden Resonanz auf das kurzfristige Angebot nicht den gewünschten Effekt.

Gleichzeitig weist Silberbaur auf eine Entwicklung hin, die sich seit einigen Jahren in der Chorszene abzeichnet: „Es besteht wohl ein Trend zu Klein- und A-cappella-Gruppen und Frauen- oder Kinderchören.“ Beispiele aus der Nachbarschaft hätten gezeigt, dass der Erfolg in einem breiten Angebot liegt, sagt Silberbaur und erwähnt die musikalischen Kollegen aus Illerberg, Unterroth oder Illertissen: „Diese Chöre erhalten eine breite Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, während der traditionelle Männerchor nur ein begrenztes Publikum ansprechen würde.“

Der Vorsitzende ist zu der Erkenntnis gekommen, dass der Liederkranz Weißenhorn auf Synergien setzen muss, um weiterhin bestehen zu können. So bringt Silberbaur das Stichwort Familienchor ins Spiel. Gleichzeitig stellt er klar, dass dieses Vorhaben nicht den Männerchor ersetzen, sondern dessen Überleben sichern solle. Die Erfahrungen mit dem zeitlich befristeten Projektchor „Weißenhorn-Vocals“ im Jahr 2018 hätten gezeigt, dass vor allem Frauen am Chor interessiert waren. Bei einer Neuauflage im kommenden Jahr soll der Chor fortgesetzt werden, sagt Silberbaur.

Silberbaur hat die Vision einer Begegnung zwischen den Generationen

Er hat eine Vision, die weit über den musikalischen Rahmen hinausgeht: „Bei dem Gedanken kann ich mir eine weitere aktive Säule des Vereins vorstellen, die eine Intensivierung der integrativen Zusammenarbeit oder Begegnung zwischen den Generationen bildet.“ Früher sei es ganz selbstverständlich gewesen, dass mehrere Generationen unter einem Dach zusammengelebt haben. Damit seien auch das bestehende Wissen und Erfahrungen von der alten Generation an Jüngere weitergegeben worden. Stattdessen seien derzeit sogar die Abteilungen der meisten Vereine streng in Altersgruppen aufgeteilt, sagt der aktive Weißenhorner. „Jede Generation hat ihr eigenes Lebensumfeld, sodass man sich nicht mehr in die Lebenswelt des anderen hineinversetzen kann.“

Im integrativen Liederkranz-Projekt, das aus dem geplanten Familienchor entstehen könnte, sollen sich Alt und Jung nicht nur zum Singen treffen. Vielmehr soll das Vorhaben die Begegnung zwischen den Generationen fördern: „Wir können so viel voneinander lernen“, betont Silberbaur. Der Ort dafür könne die Gaststube des ehemaligen „Lamm“, dem Haus der Vereine in Weißenhorn, sein. Der Liederkranz könne hier ein „Motor“ für eine Belebung des Vereinshauses sein, sagt der Vorsitzende. „Man kennt sich hier leider gegenseitig so gut wie gar nicht.“ Ein Schreiben an die Stadt Weißenhorn dazu sei mit Verweis auf den Datenschutz „versandet“.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen