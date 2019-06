vor 19 Min.

Liqui Moly sponsert Handball-Bundesliga

Der Ulmer Schmierstoffspezialist Liqui Moly hat die Namensrechte an der Handball-Bundesliga erworben. So begründet Geschäftsführer Ernst Prost das Engagement.

Die höchste Spielklasse der Herren in Deutschland heißt ab 1. Juli dann "Liqui Moly Handball-Bundesliga". Der Vertrag gilt für drei Spielzeiten mit einer Option für zwei weitere. Die Bundesliga und das Motoröl- und Additivunternehmen haben ein Paket geschnürt, das neben dem Namensrecht für die Liga zusätzliche Sponsoringmaßnahmen beinhaltet. So wird das Logo der Firma auf den Trikot-Ärmeln aller Spieler platziert.

Logo von Liqui Moly kommt auf alle Trikot-Ärmel in der Handball-Bundesliga

Geschäftsführer Ernst Prost begründet das Engagement: „Mit dieser Werbemaßnahme garantieren wir eine permanente Markenpräsenz in den nächsten Jahren in einer der beliebtesten Sportarten Deutschlands.“ Erstmals in Szene gesetzt wird die Partnerschaft in der ersten Pokalrunde am 17./18. August. (az)