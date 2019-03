17:55 Uhr

Lisa Eckhart in Ulm: Die Sünde ist ihr eine Freude

Politisch korrekt? Nicht mit Lisa Eckhart. Die österreichische Kabarettistin zieht im übervollen Stadthaus Ulm über alles und jeden her – besonders gerne über Religionen und Moralisten.

Von Dagmar Hub

Mit der Sünde kennt sich Lisa Eckhart aus: Die in der Steiermark geborene österreichische Kabarettistin schrieb ihre Germanistik-Masterarbeit über die Figur des Teufels in der deutschsprachigen Literatur. Ohne Hölle gäbe es weder Laster noch Lust, weder Verführung noch die kleinen Sünden. Ein grüner Smoothie ist kein Absinth und die Laster über dem Eingang der Hölle sind keine Lkw: Eckhart nimmt ihr Publikum in ihrem Programm „Die Vorteile des Lasters“ auf einen geistreichen Trip durch die sieben Todsünden mit – im Body samt schwarzen Strümpfen, mit extrem langen Fingernägeln und High Heels. Das Publikum geht im übervollen Stadthaus zweieinhalb Stunden lang voll mit und beklatscht begeistert den schwarzen Humor der früheren Poetry-Slammerin, der fern jeder erzieherischen Besserwisserei ist.

Optisch wirkt Eckhart fast zerbrechlich. Wie alt sie ist? 26 oder 27? So genau weiß man es nicht. Ihre Stimme, kräftig, mit nie unterdrücktem Dialekt und mit einem Unterton zwischen erotisch und robust-vulgär, steht im Gegensatz zur extravaganten Kunstfigur, als die sie sich inszeniert. Ihre Gedankenassoziationen denkt sie rasant zu Ende – wenn dieses Ende auch an ganz anderer Stelle sein kann als vielleicht erwartet. Die Frau, die von sich selbst sagt, sie sei keine Künstlerin, sondern Kunst, sie ist das personifizierte Gegenteil der politischen Korrektheit, niemals belehrend, aber der Gesellschaft den Spiegel auf intelligente Weise vorhaltend, mit satirischen Analysen und Sätzen, gnadenlos pointiert, eloquent und tabufrei.

Alles, was die Freiheit beschneidet, bekommt sein Fett ab – männliche Feministen und moralische Veganer, der aktuelle Hype um die Polyamorie, die zunehmende Prüderie einer „rot-grün-blinden“ Gesellschaft, die Genderisierung der Sprache, ideologisch lenkende Kinderbücher und die Religionen, ohne Ausnahme, vom Christentum über das Judentum, den Islam und die Zeugen Jehovas. Am Wandel vom Zorn zur Zimperlichkeit ist Gott schuld, der im Alten Testament viel klarer in seinen Ansagen war, findet Lisa Eckhart. Aber dann wurde Gott im Neuen Testament Vater – und mutierte zum antiautoritären Montessori-Birkenstock-Gott, der jede Menge Freiheit gab.

Lisa Eckhart weiß: Der Mensch kann mit seiner Freiheit nicht umgehen

Aber ach, die Freiheit: Der Mensch kann mit ihr nicht umgehen, konstatiert Eckhart rasiermesserscharf und unbarmherzig, und er sucht die Bevormundung. Light-Produkte sind „Sünde mit integriertem Ablass“. Und weil alle gleich und gleich gut sind, ist auch besonders zu sein nur noch gestattet, wenn alle Menschen besonders sind. Aber wenn Maßlosigkeit eine Todsünde ist, dann sei doch auch die maßlose Mittelmäßigkeit eine Todsünde, philosophiert sie. Auch Trägheit gilt als solche Hauptsünde. Aber früher musste der Mensch am Fließband arbeiten und bekam Geld dafür, erklärt Eckhart. Heute bezahle der Mensch Geld dafür, dass er auf dem Fließband laufen darf. Und als Krönung der Stepper – „die platonische Idee des Gehens, ohne den lästigen Nebeneffekt, von A nach B zu kommen“.

Über der gendergerechten Sprache geht die Romantik den Bach runter, analysiert Lisa Eckhart – aber die echten Probleme stehen noch bevor: „Was tun mit „phallisch geformten Buchstaben in weiblichen Substantiven?“, fragt sie. Von Frauenquoten hält sie zudem nichts: „Früher musste man die Vagina dazu benutzen, sich hochzuschlafen. Heute reicht es, sie zu haben.“ Ihrem scharfen, wachen Geist gilt es zuzuhören, und dass sie zum Besten gehört, das das Kabarett derzeit zu bieten hat, weiß sie: „Und jetzt zeigen Sie mir einen Mann in der Kabarett-Szene, mit dem ich mich nicht runterschlafe.“

Zeitgeist und Belehrung sind nichts für Österreichs bissigen Satire-Export. Denn „wer sagt, dass das Ende der Menschheit nicht ein armer Irrer mit einem Kochtopf auf dem Kopf ist“? Dann doch lieber die Welt zu einem besseren Ort machen, indem man sich gönnt, etwas weniger tugendhaft zu sein. Genau das ist Lisa Eckharts direkter Ratschlag ans Publikum. Ihr einziger.

Lesen Sie auch: Carolin Kebekus in Neu-Ulm: Über der Gürtellinie ist noch Luft

Themen Folgen