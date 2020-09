vor 49 Min.

Literatur unter Bäumen: Japanische Literatur bietet mehr als Atombomben-Bücher

Plus Eine Verlegerin stellt in Neu-Ulm die Vielfalt der modernen japanischen Literatur vor. Die Besucher erleben in der Stadtbibliothek eine Premiere.

Von Stefan Kümmritz

Es waren nicht viele Besucher zur diesjährigen zweiten Ausgabe der Kulturreihe „Literatur unter Bäumen“ gekommen und diese konnte wegen schlechten Wetters auch nicht unter den Bäumen auf dem Schwal veranstaltet werden, sondern musste zwischen ein paar Grünpflanzen in der Neu-Ulmer Stadtbibliothek über die Bühne gehen. Doch die Gäste verließen die unter dem Titel „Abenteuer“ durch Katja Cassing vom Cass-Verlag im thüringischen Bad Berka erfolgte Präsentation japanischer Literatur stark beeindruckt.

Es wurde offenkundig, dass die moderne Literatur aus dem Land im fernen Osten mit traditionellen Formen etwa aus der Vorkriegszeit (zum Beispiel proletarische Literatur), der Atombombenliteratur als Reaktion auf die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 sowie aus der Nachkriegszeit nur noch wenig gemein hat. Die vorgestellten Bücher beschäftigen sich mit Themen aus dem Alltag, in denen fast immer, selbst in Krimis, eine Portion Witz steckt. Witz, der den Europäern wegen seiner Andersartigkeit nicht immer als solcher gleich auffällt, aber bei näherer Betrachtung doch erkennbar wird.

Literatur unter Bäumen in Neu-Ulm muss in die Stadtbibliothek umziehen

Katja Cassing, die zusammen mit ihrem Mann Jürgen Stalph, wie sie Japanologe, im Jahr 2000 den Cass-Verlag gegründet hat, der vergangenes und dieses Jahr mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde, ging zunächst etwas auf das Entstehen des Verlags und dann auf die Geschichte der japanischen Literatur ein. „Die Japaner haben im achten Jahrhundert, also relativ spät, mit dem Buchschreiben angefangen“, berichtete Cassing. „Der erste Roman, der der Weltliteratur zuzuordnen ist, entstand im elften Jahrhundert. Heute ist die japanische Literatur kaum anders als zum Beispiel die französische oder russische.“ Der Unterschied der im Cass-Verlag herausgegebenen Bücher zu vielen anderen liegt zunächst in ihrer hochwertigen, schönen Gestaltung, wobei die Titelseite wie auch Illustrierungen vornehmlich von jungen Künstlern stammen. Die in der Stadtbücherei präsentierten Bücher sind weit weg von deftiger oder erotischer japanischer Literatur früherer Zeiten, denn sie sind „leiser“, wie es Katja Cassing beschreibt. Als typisch für Literatur aus Japan bezeichnet sie die „autobiografische Fiktion“, die sehr stark mit Blick auf den Leser verfasst sei.

Als einen der herausragenden japanischen Autoren stellte die Verlegerin Osamu Dazai vor, einen „sehr gut aussehenden Mann“, der über Alkohol, Drogen, Prostituierte oder Wahnsinn geschrieben habe und der 1948 zusammen mit seiner Frau Selbstmord beging. Er sei danach in Japan „zum Idol, zum Popstar“ geworden. Schauspieler Rudi Grieser vom Theater Ulm las dazu eine kurze Passage aus Dazais Roman „Alte Freunde“ vor, in dem ein grobschlächtiger Kerl plötzlich vor der Haustür eines Mannes steht und behauptet, ein alter Schulfreund zu sein. Er darf herein und gibt sich dann völlig unverschämt. Grieser las auch aus „Bruchstücke“ von Nanae Aoyama, eine Geschichte über einen quasi verhinderten Familienausflug. In diesem Buch wird die moderne japanische Lebenswelt ganz kühl dargestellt. Spannend und irgendwie komisch kam „Aufzeichnungen eines Serienmörders“, ein Krimi-Bestseller von Young-ha Kim, daher und „Chor der Pilze“ der 54-jährigen Hiromi Goto – in Neu-Ulm als Sneakpreview präsentiert, als Erscheinungstag wird der 9. September angegeben – wird von Kritikern zum Beispiel als „Meisterwerk“ (Tobias Gohlis, Deutschlandfunk Kultur) oder als „cleverer Krimi“ (Annette König, Radio SRF 1) bezeichnet.

Dieses Buch bildete den Abschluss eines sehr unterhaltsamen und informativen Abends, der durch Gitarrenmusik von Ferdinand Schlichtig abgerundet wurde.

