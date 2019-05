00:33 Uhr

Literaturwoche: Bilanz positiv, Zukunft fraglich

Festival endet mit Lesung im Münster

Eine außergewöhnliche Lesung an einem außergewöhnlichen Ort: Wie schon in den vorigen Jahren ging die Literaturwoche Donau mit einer gut besuchten Veranstaltung im Münsterturm zu Ende. Mit der Lesung von Philipp Weiss habe man sich einen Traum erfüllt, so die Macher. Denn Weiss hat ein Werk vorgelegt, das man ernst nehmen muss: die Menschheitsgeschichte auf 1000 Seiten in fünf Bänden – verspielt, experimentell, wechselnd zwischen Erzählung, Tagebuch, Enzyklopädie, Philosophiegeschichte und vieles mehr; es gibt sogar einen von Raffaela Schöbitz gezeichneten Comic. „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ ist aus Sicht des Autors auch nicht klassisch zu lesen, sondern eher etwas wie ein „Netzwerk“: Jeder Band stehe für sich und könne als Ausgangspunkt für die Entdeckung der anderen dienen, so der Autor. Keinesfalls einfache Literatur, aber entdeckenswert.

Mit der Resonanz auf die Literaturwoche sind die Organisatoren Rasmus Schöll und Florian L. Arnold zufrieden – trotz des auch finanziell „schmerzhaften“ Ausfalls von Buchpreisträgerin Inger Maria Mahlke. Die Besucherzahlen seien, so Arnold, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, im Schnitt um circa 20 Prozent pro Veranstaltung; gerade auch jüngere Menschen seien zahlreich vertreten gewesen. Besonders freue ihn, dass auch Mischformate wie das Stefan-Zweig-Hör-Stück oder die „Late Nights“ gut angenommen worden seien. „Das war richtig klasse“, sagt Arnold.

Die beiden Macher sehen sich in ihrer Planung bestätigt, die vorwiegend Autoren und Verlage der unabhängigen Szene vorstellt. Dennoch muss sich etwas bei der Literaturwoche ändern: „Wir müssen die Finanzierung auf andere Füße stellen“, sagt Arnold. Von den Städten sei nicht mehr Unterstützung zu erwarten, das ehrenamtlich organisierte Festival brauche aber Geld, entweder vom Land oder von Sponsoren. „Sonst wird die Literaturwoche so nicht mehr stattfinden können.“ Etwas enttäuscht sind die Organisatoren vom „Desinteresse“ der Ulmer Kulturabteilung. „Das komplette Festival war niemand da“, beklagt Arnold. (mgo/az)

Morgen, Donnerstag, um 19.30 Uhr gibt es einen Nachschlag: Katharina Mevissen liest in der Buchhandlung Aegis, dazu spielt Cellist Mathis Merkle. Es gibt nur noch Restkarten.

Themen Folgen