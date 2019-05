06:00 Uhr

Literaturwoche Donau: Imran Ayata liest aus seinem Roman

Imran Ayata liest im Ulmer Casino am Weinhof aus seinem Buch „Mein Name ist Revolution“ und erzählt von seiner Einstellung zum türkischen Präsidenten.

Von Christoph Lotter

Auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben, würde er heute nicht mehr kommen. Das sagt Imran Ayata über seinen Roman „Mein Name ist Revolution“. Aus diesem las der gebürtige Ulmer mit türkischen Wurzeln am Samstag bei der Literaturwoche Donau im gut besuchten Ulmer Casino am Weinhof. Im Gepäck hatte Ayata neben seinem politischen Werk, das gleichzeitig Liebesroman ist, auch eine klare Haltung gegenüber der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

„Er ist ein bisschen Heydecker“, beschreibt der Autor seinen Debütroman, der 2011 erschienen ist. In seinem Buch erzählt Ayata von Devrim (auf Deutsch: Revolution), dessen kommunistische Eltern in den 1970er-Jahren nach Deutschland kommen und über Nacht mit einem Lottogewinn reich werden. Devrim ist kein typischer Migrant, vielmehr ein typischer Großstädter. „Man dachte, die stehen am Fließband, gehen heim, schlagen ihre Frauen und kommen dann wieder“, scherzt Ayata. Das sei mitnichten der Fall. Devrim hört amerikanische Popmusik, seine Freunde sind Akademiker – türkisch sein ist nur eine Facette seines Lebens. „Hauptsache Sex und ein bisschen Koka in der Nase“, lauten die Worte des Autors.

Imran Ayatas Debütroman "Mein Name ist Revolution" erschien 2011

Devrims Geschichte stehe für nichts, erzähle nichts jenseits des Einzelfalls, sagt Ayata: „Mir ging der Typ irgendwann auf die Nerven, ihm ist alles egal.“ Echten Konflikten gehe der Protagonist aus dem Weg. Ayata: „Ich fand die Idee interessant, wollte die Berliner Stimmung einfangen.“ Es handele sich allerdings keinesfalls um eine der typischen Autobiografien der sogenannten Migrantenliteratur, wie der Autor betont: „Alle vermuten immer gleich, der Türke schreibt über sich selbst. Aber es ist Literatur, ein Roman, erfunden.“ Denn Konflikten geht Ayata in seinem Leben nicht aus dem Weg.

Der studierte Politikwissenschaftler ist Mitbegründer des Zusammenschlusses Kanak Attak und positioniert sich klar gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. „Politik, die nicht integrativ ist, schließt immer aus – und Erdogan geht es nur um die Türken und Sunniten.“ Ayata ist ein Freund des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der 2017 ein Jahr lang in der Türkei inhaftiert war, und Mitinitiator der Kampagne #freedeniz. Die Erfahrungen, die er in dieser Zeit machte, haben ihn geprägt: „Wir waren wenige, die die Arbeit machten. Als er rauskam, war im Anschluss so eine Leere im Innern.“

Imran Ayata in Ulm: "Wenn man Partei ergreift, hat man immer ein Gegenüber"

Und Ayatas Handeln bleibt nicht ohne Folgen: „Es tun sich Risse auf. Ich habe Bekannte, die nichts mehr mit mir zu tun haben wollen“, sagt der Schriftsteller und Aktivist. In die Türkei reise er im Moment nicht, „und das sollte ich auch nicht tun“. Bedauern würde er das alles jedoch nicht: „Wenn man Partei ergreift, hat man immer ein Gegenüber.“ Nur auf die Idee für sein Buch „Mein Name ist Revolution“ würde er heute wohl nicht mehr kommen, denn dafür sei zu viel passiert. Die sogenannte Migrantenliteratur wäre dann allerdings um einen unterhaltsamen und gleichzeitig vermittelnden Roman gebracht worden.

