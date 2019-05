00:33 Uhr

Literaturwoche an besonderen Orten

Mit zwei Veranstaltungen an zwei besonderen Orten geht die Literaturwoche Donau zu Ende. Zunächst gastiert am heutigen Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr der in Ulm geborene Autor Imran Ayata im Ulmer Casino (Weinhof 7). Der 49-Jährige präsentiert seinen Roman „Mein Name ist Revolution“: ein Buch zwischen Großstadt- und Liebesroman, zwischen Migranten- und Popliteratur. Ayata bringt auch selbst den Soundtrack zu seiner Lesung mit. Nach der Lesung, um 22 Uhr, folgt im Casino als „Extra“ zur Literaturwoche ein Konzert mit dem Hamburger Musiker Knarf Rellöm. Er verbindet rebellische Texte mit Sprachwitz, eingepackt in wummernde Bässe, elektronische Experimente und Rock’n’Roll-Gitarren.

„Am Weltenrand“ bewegt sich dann die Veranstaltung am Sonntag, 5. Mai, um 19.30 Uhr. Wobei der Weltenrand in diesem Fall die Turmstube des Münsterturms ist. Suhrkamp-Autor Philipp Weiss präsentiert dort sein von der Kritik gefeiertes Debüt, ein 1000-seitiges Erlebnis in fünf Bänden, „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“. Die musikalische Umrahmung übernimmt Maria Schmidt-Deiss. Treffpunkt für Besucher ist um 19 Uhr am Haupteingang. (az)

Karten für die Veranstaltungen gibt es in der Buchhandlung Aegis und auf ulmtickets.de.

