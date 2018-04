00:35 Uhr

Lob der Beständigkeit

Alfons Endres leitet weiterhin den Pfaffenhofer Gewerbeverband. Manch anderer Posten wird hingegen neu besetzt

Ein bisschen Wehmut sei heute schon im Spiel, gesteht der Vorsitzende Alfons Endres zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Gewerbeverbandes Pfaffenhofen. Hinter ihm auf dem gefliesten Boden des Sportheims vom SV Pfaffenhofen stehen eine ganze Reihe Geschenkkörbe, die er an diesem Abend verteilen will. Viele altgediente Mitglieder ziehen sich zurück, um, wie es heißt, für die Jungen Platz zu schaffen. Etwa Wilhelm Kuttner, der als Schriftführer ausscheidet, oder Walter Rainer, der das Amt als Kassenwarts abgibt.

Nur Endres selbst wird auch die kommenden drei Jahre bleiben, wie schon vor der offiziellen Wahl feststeht. „Der letzte alte Esel, der bleibt, ist der Vorsitzende“, wie Endres selbstironisch scherzt.

Die Jahreshauptversammlung in der Sportgaststätte ist ein Abend der ausgelebten Harmonie. Gegenseitig loben sich die Vorstandsmitglieder für die gelungene Zusammenarbeit, Nicole Schwab, Bezirksgeschäftsführerin des Bundes der Selbstständigen, würdigt, wie gut hier alles funktioniere – und sie habe immerhin einige Vergleichsmöglichkeiten. Und Bürgermeister Josef Walz setzt noch einen drauf: „Man spürt heute förmlich, wie rund beim Gewerbeverband alles läuft“. Es ist eine ausgesprochen friedvolle Versammlung für einen Gewerbeverband und so gehen auch die Neuwahlen der vakanten Stellen jeweils einstimmig vonstatten: Neuer Kassenwart wird Tobias Galler, die Schriftführung übernimmt Bettina Spleiß; Zweiter Vorsitzender bleibt Rainer Bösch – und wie zu erwarten, nimmt Alfons Endres die Wahl zum Ersten Vorsitzenden für die nächsten drei Jahre an. Wie es dann weitergeht, „das werden wir sehen“, sagt Endres. Bei seiner letzten Wiederwahl klang der Pfaffenhofener da noch kämpferischer. Stolz gab er 2015 zu Protokoll: „Ich bin jetzt im 16. Jahr Vorsitzender und habe nicht vor, zurückzutreten.“

Lob und anhaltender Applaus ließen allerdings darauf schließen, dass sich der Vorstand im Augenblick gar keinen anderen Vorsitzenden als Endres vorstellen mag. (alexr)

