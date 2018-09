vor 56 Min.

Lob und mahnende Wort beim Festakt in Nersingen

Historiker Daniel Drascek nahm die Gäste mit auf eine Reise durch die Geschichte der Gemeinde. In der ersten urkundlichen Erwähnung – wie in der zweiten Zeile zu sehen ist – war noch von „Norsingen“ statt Nersingen die Rede.

Beim Festakt zur 875-Jahr-Feier der Gemeinde gibt es Lob für das Miteinander, eine zweite Uraufführung und einen Blick in die Geschichte – aber auch mahnende Worte.

Von Ariane Attrodt

Auch, wenn er erst viereinhalb Jahre in Nersingen – genauer gesagt im Ortsteil Unterfahlheim – wohnt, sei die Gemeinde schon zu seiner Heimat geworden, sagte Landrat Thorsten Freudenberger in seinem Grußwort beim Festakt zur 875-Jahr-Feier Nersingens am Freitagabend in der Gemeindehalle. „Es ist einfach ein gutes Gefühl, hier zu leben.“ Dass die Gemeinde beste Voraussetzungen in der Wirtschaft habe, sei bekannt, so Freudenberger. Aber: „Letztendlich kommt es auf die Menschen an. Nur Menschen können eine Gemeinde positiv prägen – und genau das passiert in Nersingen.“

Zu Beginn des Abends erlebten die Gäste zunächst eine weitere „Welturaufführung“, wie Bürgermeister Erich Winkler ankündigte: Der Schulchor der Anton-Miller-Schule Straß präsentierte das Stück „Ein Lied für Nersingen“, das Manfred Haber von der Musikschule der Gemeinde geschrieben hatte. Die Schüler besangen darin, dass in Nersingen jeder willkommen geheißen wird – unabhängig von Herkunft, Religion und Aussehen. Ihr musikalisches Fazit deshalb: „Es ist so schön, es ist so fein. Ich bin stolz, ein Nersinger zu sein.“

Ein großer Münzschatz wurde in Nersingen gefunden

Winkler erklärte in seiner Begrüßung derweil, worauf er als Bürgermeister noch stolz ist – nämlich, „dass Nersingen keine Insel ist, sondern regional, national und auch international vernetzt ist“. Die Gemeinde sei „lebenswert und dynamisch“, so der Bürgermeister. „Nersingen hat sich gemacht – und unsere Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende.“ Wie gut das Miteinander in der Gemeinde sei, zeige sich an einem solchen Festwochenende. Aber da alleine zu feiern bekanntlich keinen Spaß mache, freue er sich, dass zahlreiche „gute Freunde und langjährige Weggefährten“ zum Feiern gekommen waren: Viele Vertreter von Schulen, Vereinen, Kirchen, aus der Wirtschaft und benachbarten Kommunen zählten zu den rund 400 geladenen Gästen.

Sie alle nahm Historiker Daniel Drascek, der 1994 ein Buch über 850 Jahre Nersingen veröffentlicht hat, mit auf einen „Spaziergang“ zu den Meilensteinen in Nersingens Geschichte: angefangen von der ersten urkundlichen Erwähnung „Norsingens“ im Jahre 1173 – das Datum der Ortsgründung ist nicht bekannt – bis zur Eingemeindung von Straß, Oberfahlheim und Unterfahlheim 1978, die sich in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. „Nersingen bietet immer wieder Überraschungen“, sagte Drascek und erzählte vom Fund eines der mit über drei Kilogramm größten bayerischen Münzschätze: Über 2000 Silbermünzen sowie zahlreiche Bronze- und einige Goldmünzen waren in einem im Kellerboden versteckten Krug entdeckt worden.



Landrat Freudenberger: "Wir sollten etwas dankbarer sein"

Als Festredner – und darauf hatte sich Bürgermeister Winkler besonders gefreut, wie er deutlich machte – war Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner gekommen. Dieser sprach über das Thema Demokratie und die großen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Dazu zählt Gönner die demografische Entwicklung in Deutschland, Bildung, Mobilität und nicht zuletzt, welche Werte in Deutschland die Basis bilden. Eine liberale Demokratie, betonte er, „heißt nicht, dass man alles toleriert“. Der Satz, „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“, falle derzeit oft, so Gönner. „Aber man wird doch wohl auch widersprechen dürfen – daraus ist das System“, erklärte er. Patriotismus sei die Liebe zu den Seinen, Nationalismus der Hass auf die anderen. „Und das ist der Unterschied.“

Mahnende Worte gab es an diesem Abend auch von Landrat Freudenberger. Er gab zu bedenken, dass Demokratie nicht selbstverständlich sei, und betonte angesichts der Entwicklung der Gemeinde und der Geschichte des Landes: „Wir sollten manchmal etwas dankbarer sein, dass wir hier in Nersingen in Frieden und Freiheit leben können.“

