Ludwigsfeld

06:00 Uhr

Sicherer Schulweg: Polizei nimmt in Neu-Ulm Fahrräder ins Visier

Plus Fehlende Reflektoren, defekte Lichter – und Kinder, die Vorbilder für ihre Eltern sind. Was die Polizei bei einer Schulwegkontrolle in Neu-Ulm erlebt.

Von Stefan Kümmritz

Es dämmert noch nicht einmal richtig, als sich am Dienstagmorgen Mädchen und Jungen, teils noch etwas verschlafen, teils schon munter mit anderen plaudernd, dem Ludwigsfelder Schulzentrum nähern. Und dann gerät eine ganze Menge ins Staunen, denn sie radelt mitten in eine Polizeikontrolle rein. "Uns geht es jetzt zu Beginn der dunklen Jahreszeit vor allem darum, ob die Beleuchtung an den Fahrrädern in Ordnung ist", erklärt der Sachbearbeiter Verkehr von der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Werner Lipp. "Sicherheit durch Sichtbarkeit", nennt er ein Schlagwort, wenn es in diesem Falle für junge Radfahrer darum geht, gut gesehen zu werden. Insbesondere von Autofahrern. "Die Räder sind oft nicht optimal ausgerüstet", weiß Lipp aus Erfahrung.

