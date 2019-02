22.02.2019

Lustige Schwäbisch-Lektionen mit "Hillus Herzdropfa"

Das Duo „Hillus Herzdropfa“ amüsiert in Oberfahlheim mit lustigen Sketchen und derben Redewendungen.

Von Iris Goefsky

Bereits zum siebten Mal ist das schwäbische Comedy-Duo „Hillus Herzdropfa“ im Oberfahlheimer Schützenheim vor ausverkauftem Publikum aufgetreten. Hillu Stoll aus Justingen und ihr „Herzdropfa“ Franz Auber aus Schmiechen auf der Schwäbischen Alb begeisterten mit ihrem neuen Programm „S’Ländle nauf, s’Ländle na“ die mehr 160 anwesenden Gäste – und so manch einer bekam während des Abends einige schwäbische Redewendungen mit auf den Weg, die zuvor noch nie gehört wurden.

Schon die ersten Minuten verrieten, dass das dreistündige Programm keine Langeweile aufkommen lassen werden. Hillu Stoll als Lena verriet, warum Sauberkeit und Ordnung für einen richtigen Schwaben das Wichtigste ist: „I brauch an Putzlumpa zum Überlebe.“ Und sie zeigte ihre Auswahl an Lappen und verriet, warum ein Schwabe keinen Stringtanga trägt: „Weil ma aus dem koine Lumpa macha ka.“ Ein spezielles Putztuch hat es ihr dann doch angetan und sie verriet auch warum: „Mit dem ka ma an halba Liter Bier mit oinem Wisch aufwischa“. Ihr Partner Franz alias Maddeis konterte prompt: „I dät des lieber drinka.“

Duo "Hillus Herzdropfa" erfreut das Publikum in Oberfahlheim

Auch in der nächsten Szene kamen die Fahlheimer aus dem Lachen nicht mehr heraus. Maddeis erzählte von seiner Arbeit auf dem Wertstoffhoff und präsentierte seine Container, die er dort unter seiner Fittiche hat: einer für „o’naidiger Gruscht“, einer für „wiaschte Lumpa“ und einer für „alde Bixa“. Außerdem erzählte er stolz, wie geordnet es auf dem Recyclinghof zuginge, schließlich sei dieser jede Woche an jedem Samstag von 11 bis 12 Uhr geöffnet. Nur als die ältere Dame das Gebiss und die Haare ihres verstorbenen Mannes dort entsorgen wollte, geriet selbst Maddeis ins Staunen: „Des isch elles Sondermüll.“

Die zwei Komiker zeigten sich während des Programmes als routinierte Verwandlungskünstler. Innerhalb weniger Minuten erschien Hillu Stoll einmal als Bäuerin, dann als gebrechliche alte Dame und überraschte ihr Publikum im knallgrünen und -engen Kleid als Alma Immergrün, die auf der Suche nach ihrem Mann ist und erfahren musste, dass dieser auf dem Misthaufen von der Bäuerin in die Mangel genommen wird, weil er seiner Notdurft nachgehen musste.

Humor in schwäbischer Mundart

Auch wusste das Duo, warum das Essen für einen Schwaben so wichtig ist: „Kochen isch koi Kunst, aber essen muss ma es können“. Und als die beiden als Ehepaar über das Essen diskutierte meinte sie energisch. „Du kasch mir den Buckel rauf und ra rutscha. Dann hasch wenigstens a Wallfahrt gmacht.“

Diesen Humor in schwäbischer Mundart ließen sich die Besucher gefallen und nach Zugaben und einem Riesenapplaus verabschiedete sich das Duo. Am nächsten Abend stand es noch einmal in Oberfahlheim auf der Bühne – wieder vor seit Wochen ausverkauften Reihen.

