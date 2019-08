vor 8 Min.

Männer im Blick

Zarte Männer wie dieser sind in der aktuellen Ausstellung im Edwin-Scharff-Museum zu sehen.

Am Sonntag gibt es Führungen, Musik und Mitmach-Angebote

Einen ganzen Sonntag lang zarte Männer im Museum genießen: Das geht am 1. September im Edwin-Scharff-Museum am Petrusplatz. Dabei steht die aktuelle Sonderausstellung „Zarte Männer in der Skulptur der Moderne“ im Mittelpunkt. Das Programm, gefüllt mit besonderen Angeboten für Erwachsene und Kinder, beginnt um 11.30 Uhr mit einer Führung von Museumsleiterin Helga Gutbrod durch die Ausstellung.

Die Direktorin verspricht einen „beschwingt-musikalischen Tag“ mit Gesprächen in der Ausstellung, einer Museumswerkstatt für Erwachsene und Kinder sowie Musik zur Kaffeetafel im Museumsfoyer. Für Familien lohne sich auch ein Besuch in der interaktiven Ausstellung „Hör mal, wer da guckt“ rund ums Hören und Sehen, die nur noch bis zum 15. September läuft.

Mit zarten oder auch starken Menschenbildern beschäftigt sich die Mach-Mit-Werkstatt für Kinder und Erwachsene von 13.30 bis 16.30 Uhr. „Manns-Bilder“ heißt es um 15 Uhr bei einem literarischen Spaziergang mit Florian L. Arnold. Der Zeichner, Schriftsteller und Sprecher ist Vorsitzender des Vereins Literatursalon Ulm. Er stellt in der Ausstellung literarische Männerbilder jenseits aller Klischees vor. Arnold präsentiert Schilderungen von Zeitgenossen der ausgestellten Künstler, aber auch Texte von Imre Kertész, John Berger, Alberto Vigevani und Artur Goldschmidt. Der Tag wird begleitet von 11 bis 17 Uhr vom Acoustic Guitar Duo. Die beiden Gitarristen spielen auf mit Swing, Blues, Jazz, Rockcover, Rumba, Flamenco, Walzer, Latin und Eigenkompositionen.

Das Museum hat an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr zum normalen Eintrittspreis geöffnet, das zusätzliche Programm ist kostenfrei. Auf dem Petrusplatz vor dem Museum findet am Wochenende der Neu-Ulmer Töpfermarkt statt. (az)

