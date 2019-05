13.05.2019

Maibaum-Wahl: Jetzt noch abstimmen

Voting läuft bis morgigen Dienstag

Noch bis zum morgigen Dienstag, 19 Uhr, läuft unsere Online-Abstimmung für den schönsten Maibaum in der Region. Vereine, Gruppen und Privatleute haben uns hierfür ihre Fotos zugeschickt, am vergangenen Dienstag haben wir eine Bildergalerie mit allen eingereichten Maibäumen auf unserer Internetseite unter nuz.de/bilder veröffentlicht. Bis morgen, 19 Uhr, können Sie dort noch abstimmen. Wer dann die meisten Stimmen hat, gewinnt. Natürlich gibt es auch einen Preis: Der Aufsteller des Siegerbaums bekommt ein 30-Liter-Fass Bier. Das hat die Ulmer Brauerei Gold Ochsen exklusiv für unsere Maibaumaktion gestiftet. Die ersten drei Plätze werden außerdem als Bild in unserer Zeitung veröffentlicht.

Vormerken sollten Sie sich auch den kommenden Samstag, 18. Mai: Dann zapft unsere Redaktion ein 100-Liter-Fass – gespendet von der Memminger Brauerei – an und verteilt den Inhalt, so lange der Vorrat reicht. Das Freibier-Fest steigt im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe „Traube“. Dort wird gegen 18 Uhr angezapft und ausgeschenkt – und zwar nach dem Motto: Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. Wenn das Fass leer ist, kann natürlich bei Wirtin Christina Riegel nachgeordert werden, allerdings dann zum ortsüblichen Tarif. Natürlich gibt es nicht nur Bier, sondern auch ein prima Barbecue, das die „Traube“ in gewohnter Qualität frisch vom Grill auftischt. Dazu spielt der Sänger und Gitarrist StarDog Champion.

Und wer darf alles kommen? Jeder, wobei wir uns natürlich freuen würden, wenn Sie und ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörigen und wer sonst noch mit dem Computer oder dem Smartphone umgehen kann, vorher an unserem Maibaum-Wettbewerb teilgenommen und abgestimmt haben. Jeder Klick zählt. (az)

www.nuz.de/bilder

