15.05.2019

Maibaum aus Pfaffenhofen gewinnt NUZ-Wettbewerb

Mit mehr als 1800 Stimmen setzt er sich gegen die Konkurrenz durch. Am Wochenende steigt unser Freibier-Fest

Jetzt steht es fest: Der Maibaum aus Paffenhofen ist der schönste in der Region. Das Exemplar der Vereine vor dem Rathaus hat unser Internet-Voting mit 1871 Stimmen gewonnen – und liegt damit knapp vor dem Maibaum aus Attenhofen (1861 Stimmen) und dem Nachbarschaftsbaum aus Senden (483 Stimmen). Vor allem in den letzten beiden Tagen unserer Abstimmung ging es noch einmal richtig rund: Der bislang führende Baum aus Attenhofen wurde schließlich noch von dem Exemplar aus Pfaffenhofen überholt – und dieser konnte seine Führung am Ende ganz knapp verteidigen.

Wegen der stark steigenden Zahl an abgegebenen Stimmen meldete sich ein Teilnehmer bei unserer Redaktion, der eine Manipulation vermutete. Wir können nachvollziehen, dass die teilweise rasant steigende Stimmenzahl im Endspurt vielleicht bei manchen für Unmut gesorgt habe. Technisch ist es für uns zwar nicht nachprüfbar, woher die einzelnen Stimmen stammen – wir gehen aber davon aus, dass alle Teilnehmer fair gespielt haben. Denn natürlich wünschen wir uns einen ehrlichen Wettbewerb, bei dem jeder gerne mitmacht. Vor allem aber freuen wir uns über die eingesandten Maibäume, die alle schön sind und von denen jeder den ersten Platz verdient hätte.

Die ersten drei Plätze werden wir in den kommenden Tagen auch in unserer Zeitung abdrucken. Auf den Gewinner, bei dem wir uns in Kürze melden werden, wartet außerdem ein weiterer Preis: Die Aufsteller bekommen ein 30-Liter-Fass Bier. Das hat die Ulmer Brauerei Gold Ochsen exklusiv für unsere Maibaumaktion gestiftet.

Die ganzen großartigen Maibäume in unserer Region wollen aber auch gemeinsam mit Ihnen feiern – und zwar am kommenden Samstag, 18. Mai. Dann zapft unsere Redaktion ein 100-Liter-Fass – gespendet von der Memminger Brauerei – an und verteilt den Inhalt, so lange der Vorrat reicht. Das Freibier-Fest steigt im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe „Traube“. Dort wird gegen 18 Uhr angezapft und ausgeschenkt – und zwar nach dem Motto: Wer zuerst kommt, trinkt zuerst. Wenn das Fass leer ist, kann natürlich bei Wirtin Christina Riegel nachgeordert werden, allerdings dann zum ortsüblichen Tarif. Allerdings gibt es nicht nur Bier, sondern auch ein prima Barbecue, das die „Traube“ in gewohnter Qualität frisch vom Grill auftischt. Dazu spielt der Sänger und Gitarrist StarDog Champion.

Und wer darf alles zum Freibier-Fest kommen? Ganz einfach: jeder. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auf alle, die ihren Maibaum für den Wettbewerb eingeschickt, und auf diejenigen, die für ihren Favoriten abgestimmt haben. (az)

