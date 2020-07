vor 17 Min.

Mammutstoßzahn-Meißel: Der archäologische Fund des Jahres

Plus Wissenschaftler präsentieren im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren den „Fund des Jahres“. Die Werkzeuge haben außergewöhnliche Eigenschaften und sind nicht nur deshalb besonders.

Von Stefan Kümmritz

Archäologen haben am Rande der Schwäbischen Alb im Hohlen Fels bei Schelklingen ja schon einiges entdeckt. Nun präsentierten sie am Montag im Beisein der geschäftsführenden Direktorin Stefanie Kölbl im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren ein paar neue Mammutstoßzahn-Funde aus der Eiszeit, die sie im vergangenen Jahr im Hohlen Fels gefunden haben und die auf einen Werkzeugsatz von Meißeln hindeuten. Drei solche Meißel liegen jetzt gut sichtbar in einer Vitrine und können als „Fund des Jahres“ bis 10. Januar 2021 besichtigt werden. Archäologe Nicholas Conard und die Spezialistin für Stoßzahnbearbeitung Sibylle Wolf vom Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment (SHEP) an der Universität Tübingen bezeichneten die Funde als „absolut fantastisch“. Diese Vielzahl und Größe der entdeckten Stücke von Mammutstoßzähnen würden in Europa, selbst in Russland, ihresgleichen suchen.

Die Funde weisen eindeutig Merkmale von Werkzeugen auf. „Sie sind vor etwa 38000 bis 40000 Jahren offenbar gezielt als solche hergestellt worden“, sagte Nicholas Conard, selbst Wissenschaftlicher Direktor des Urgeschichtlichen Museums, bei der Präsentation. Sie sind zwischen 14 und 22 Zentimeter lang, bis zu vier Zentimeter breit und wurden aus den härtesten Teilen der Mammutstoßzähne gefertigt. „Es ist sehr ungewöhnlich, dass mehrere Funde nebeneinander lagen. Es ähnelte einer Werkzeugkiste“, so der Professor von der Uni Tübingen. „Ein Stück ist völlig ausgefranst. Damit muss ziemlich heftig gearbeitet worden sein. Es hat die Form eines Meißels.“ Sibylle Wolf ergänzt: „Auch wenn Elfenbein-Lanzen bis zu 2,40 Meter lang sind, sind auch dies hier relativ große Fundstücke. Beim Bearbeiten von Stoßzähnen hat man nicht etwa Stein genommen. Es ist immer besser, ein Material mit dem gleichen Material zu bearbeiten.“ Wobei nach Ansicht von Nicholas Conard „der eine oder andere Fund noch einsatzfähig“ sei.

Urgeschichtliches Museum Blaubeuren: Wissenschaftler stellen "Fund des Jahres" im Urmu vor

Die aus dem Abschnitt vier in der Hohlen-Fels-Höhle geborgenen Elfenbeinstücke sind hart und eignen sich trotzdem gut zur Bearbeitung des gleichen oder eines anderen Materials, weil sie gleichermaßen ein wenig elastisch sind und bei Erwärmung im Wasser sogar gebogen werden können. Die Funde von 2019 allerdings sind gerade und somit gut als Werkzeug zu gebrauchen. „Natürlich“, so Sibylle Wolf, „kann aus Elfenbein noch viel mehr hergestellt werden, etwa Frauenfiguren oder Flöten. Unsere multifunktionalen Teile hier könnten zum Beispiel auch als Mörser zum Zerkleinern gedient haben. So oder so ist unsere Fundstelle sagenhaft.“

Wie man im Urgeschichtlichen Museum erfährt, konnten Mammutstoßzähne im Extremfall bis zu fünf Meter lang werden. Aber auch das Normalmaß von etwa zwei bis zweieinhalb Metern ist schon beachtlich. Entsprechendes Gewicht mussten die Tiere mit sich herumschleppen. Das Finden war für die Archäologen aus Tübingen letztlich gar nicht so schwer. „Da sieht es zunächst nach gar nichts aus“, berichtete Conard, „aber wir haben ein geschultes Auge und obwohl die Stücke 40000 Jahre im Zement gelegen haben, sind sie sehr gut erhalten. Das ist unglaublich und findet man selten. Immer wieder gibt es neue Funde, die auch für uns Neuland sind. In weiteren Analysen und Experimenten wollen wir herausfinden, welche Funktionen die Werkzeuge, die wie Meißel aussehen, tatsächlich hatten.“

Das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren (Kirchplatz 10) kann Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen