06:00 Uhr

Mandolinen-Klänge in Biberachzell

Die Chor- und Musikgemeinschaft gestaltet einen abwechslungsreichen Abend mit bekannten und weniger bekannten Melodien.

Von Ralph Manhalter

Trotz des herrlichen Wetters sind am Samstagabend zahlreiche Besucher zum Chorkonzert der Chor- und Musikgemeinschaft Biberachzell in den Gasthof Kreuz gekommen. Die 1911 gegründete Gesangsvereinigung, die derzeit 45 aktive Mitglieder zählt, bot dem Zuhörer einen abwechslungsreichen Reigen bekannter und weniger bekannter Melodien.

Unter dem Motto „Sag Danke schön“ führte Heidi Butzmann durch gut zwei Stunden Programm. Die Gastgeber unter der Leitung des Dirigenten Roland Horst, begleitet von Magnus Schneider am Klavier, präsentierten neben dem klassischen Repertoire auch moderne Lieder, unter anderem von Udo Jürgens und Reinhard Mey. Gänsehaut rief das empathisch vorgetragene „The Rose“ von Bette Midler hervor.

Das als Gast geladene Mandolinenorchester aus Illerrieden-Wangen überraschte mit seinen mediterran-italienischen Melodien. In Anbetracht dessen, dass das Instrument nördlich der Alpen wenig verbreitet ist, stellte sich die Frage, wie das Spielen auf der Mandoline bezeichnet wird: „Schrubbeln oder zittern“? Für Aufklärung sorgte Dirigent Peter Aubele: Er erläuterte, dass eine Mandoline „tremoliert“ wird oder, auf Schwäbisch, eben „gscherret“. Unabhängig davon, wie die Handhabung tatsächlich bezeichnet wird – das Publikum sang und summte begeistert bei den bekannten Stücken mit. Tiritomba, Marina und weitere Klassiker weckten bei manchem sicherlich Urlaubssehnsüchte.

Schwäbische Geschichten aus der großen weiten Welt erzählte das aus Silheim stammende Original „Maier Beppi“ , mit richtigem Namen Maria Breitinger. Sei es der Anzugkauf in Ulm oder ein Vereinsausflug an den Wolfgangsee: Ihre liebe Not mit dem Ehegatten ließ kein Auge trocken.

Die Zuhörer bestanden nach dem offiziellen Ende des Abends auf eine Zugabe, die auch prompt durch das Mandolinenorchester gegeben wurde. Mit dem Evergreen „Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein“ wurden die beeindruckten Besucher in die milde Aprilnacht entlassen.

