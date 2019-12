Manege frei für den Ulmer Weihnachtscircus

Plus Der Ulmer Weihnachtscircus begeistert rund 1200 Besucher mit einer Show zwischen Spaß und Nervenkitzel. Was in der Friedrichsau geboten ist.

Das Dutzend „Ulmer Weihnachtscircus“ ist voll – und voll besetzt waren auch wieder mal die Ränge bei der gefeierten Premierenvorstellung in der Friedrichsau.

Getreu dem Motto „Ein guter Ruf ist zugleich auch Verpflichtung“ wurden die Erwartungen der rund 1200 Besucher wieder mal mehr als erfüllt.

Zwar heißt es mittlerweile um den Jahreswechsel an immer mehreren Orten „Manege frei“, doch das Publikum aus der Region weiß auch, was es an „seinem“ Ulmer Weihnachtscircus hat: Klassische Zirkuskunst und modern inszenierte Show-Acts mit Spaß und Nervenkitzel. Perfektioniert mit stilgerechter Livemusik vom großen Orchester mit Sängerin, die die internationale Künstlerschar bei ihren Vorführungen stets passend begleiten.

Die Pferdedressur wird von Direktor Veno Mendes persönlich geleitet

In einer Pferdedressur, höchstpersönlich vom Direktor Veno Mendes zum Auftakt des rund zweistündigen Programms geboten, wurden Respekt, Tierliebe und Vertrauen zu seinen „sechs schwarzen Friesen“ deutlich. Beeindruckend dazu ein „Weißer Araber“ als perfekter „Steiger“. Partnerakrobatik in Vollendung zu afrikanischen Klängen bot das temperamentvolle Duo „Tiblet & Selamawit“ mit unzähligen Houla-Hoop-Reifen. Nicht nur bei den Kindern beliebt wird in den kommenden zwei Wochen das spanische Clown-Duo „Sarita & Kim Leon“ zum zentralen Programmteil.

Matthias Bergstaedt tritt bei einer Clown-Nummer mit auf

Immer mittendrin: Matthias Bergstaedt, Zirkus-Urgestein und Conférencier, mit enormem Fachwissen. Doch auch der Zirkus-Tausendsassa betritt noch unbekannte Felder: In der Clown-Nummer enttarnt er bislang unentdeckte Fähigkeiten. Ob Balance auf einem Turm aus mehreren Rollen oder ein „Stern am Zirkushimmel“ mit der vielseitigen Artistin Tamara (mehrfach ausgezeichnet für ihre Fußjonglagen) – die Zeit bis zur Pause verging mit „wuselig flinken Tibet-Terriern“ und einer mit „Jongleurkeulen alten Kunst auf neuem Level“ wie im Flug.

Tierrevue im "Heidi-Look" und Körperpyramiden der "Black Diamonds"

Mit Glamour begleiteten die Damen des ukrainische Zirkusballets weiterhin die Artisten in die Manege, nach einer Luftakrobatik an Bändern und einer alpenländischen Tierrevue im „Heidi-Look“ standen die absoluten Höhepunkte der Show an: Die derzeitigen Überflieger im Akrobatik-Bereich, das Trio „Black Diamonds“, mehrfach auf Zirkusfestivals mit Gold ausgezeichnet und eigens aus Afrika eingeflogen, begeisterte mit erstaunlichen Körperpyramiden. Abschließender Höhepunkt waren Yevgen Didyk und seine Athleten vom ukrainischen Staatszirkus mit einem Nervenkitzel aus halsbrecherischen Flugeinlagen an der „Russischen Schaukel“. Nach wagemutigen Sprüngen voller Dynamik und Energie genossen die modernen Helden zu Recht den lang anhaltenden Applaus, während sich noch mal alle Mitwirkenden in der Manege versammelten und bei den Besuchern bedankten.

Ulmer Weihnachtscircus: Öffnungszeiten und Kartenvorverkauf

Täglich bis 6. Januar zwei Vorstellungen, 15.30 und 19.30 Uhr, Tierschau um 10 und 14 Uhr. An Heiligabend und Neujahr Vorstellungspause, dafür Heiligabend um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Zelt, danach bis 16 Uhr Tag der offenen Tür. Karten für alle Vorstellungen gibt es im Servicecenter Neue Mitte, im Internet und täglich ab 10 Uhr in der Friedrichsau.

