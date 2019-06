15:30 Uhr

Mann angelt verrostete Pistole aus der Iller

Einen äußerst ungewöhnlichen Fang hat ein Angler am Dienstag an der Illerspitze in Neu-Ulm gemacht: Er zog eine verrostete Pistole aus dem Wasser.

Der 65-Jähriger war am Dienstagvormittag beim Angeln an der Illerspitze, wo der Fluss in die Donau mündet. Als der Mann gegen 9 Uhr seine Angel aus dem Wasser zog, staunte er über seinen Fang. Am Haken hing eine schwarze, stark verrostete Pistole.

Diese brachte er sofort in seine Wohnung, wo eine Polizeistreife sie später sicherstellte. Um was für eine Waffe es sich genau handelt und woher sie stammt, wird derzeit von der Polizeiinspektion Neu-Ulm geprüft. (az)