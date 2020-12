09:20 Uhr

Mann baut mit gefälschtem Führerschein Unfall in Ulm

Bei dem Unfall in Ulm entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers in Ulm. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Einen Leichtverletzten und rund 12.000 Euro Schaden hat am Sonntag ein Unfall in Ulm gefordert.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger von der Sedanstraße in Richtung Haßlerstraße. Im Einmündungsbereich wollte er mit seinem Nissan nach links in die Elisabethenstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden BMW-Fahrers, welcher durch den frontalen Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst behandelte den 36-Jährigen an der Unfallstelle.

Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Nissan-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem von ihm vorgezeigten Führerschein dürfte es sich um eine Totalfälschung handeln, weshalb der Mann jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen muss.

Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (az)

